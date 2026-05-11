Jukka Hakkarainen Massimo Hoistista: ”Ei ollut vielä ihan huippu, mutta kaksi viikkoa oli aika lyhyt aika”

Suomen suurin toivo sunnuntaina ajetussa Finlandia-Ajossa oli kolmosradalta startannut Massimo Hoist. Sen yllä leijui kuitenkin ennen kisaa hienoinen epävarmuuden pilvi, sillä pari viikkoa aiemmin ravatussa Seinäjoki Racessa se oli odotettua vaisumpi. Syy löytyi pudonneista rauta-arvoista.Finlandia-Ajossa Massimo Hoist sijoittui viidenneksi ja esiintyi paremmin kuin Seinäjoella."Ei ollut vielä ihan huippu, mutta kaksi viikkoa oli aika lyhyt aika", valmentaja Jukka Hakkarainen huomauttaa. "Sitähän ei tiedä, että kävikö siinä jokin virus. Vähän mentiin Finlandia-Ajoon pelko takapuolessa, että miten se suorittaa. Suoritus oli kuitenkin sinänsä hyvä, että oikealla tiellä ollaan."Massimo Hoist oli jo ennen viikonloppua lunastanut Elitloppet-kutsun. Finlandia-Ajon jälkeen ei ole syytä muuttaa suunnitelmia. Hakkarainen vahvistaa, että tarkoitus on lähteä toukokuun viimeisenä viikonloppuna Tukholmaan."Vielä on sellainen suunnitelma, jos vain hevonen saadaan vielä pikkuisen paremmaksi", Hakkarainen tarkentaa.Ennen Elitloppetia Massimo Hoist ei kilpaile..Hakkaraisen tallin toinen tähti Callela Nelson avasi kautensa maaliskuun lopussa mainiolla esityksellä. Sen jälkeen se on kuitenkin laukannut kahdesti. Valmentajan mukaan syytä huoleen ei ole."Callela Nelsonilla on kaikki ok. Se kävi viime viikolla klinikalla. Hevosta vähän hoidettiin. Vielä en ole katsonut sille seuraavaa starttia", Hakkarainen sanoo.