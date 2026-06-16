Jukka Hakkaraiselle kolmen kuukauden kilpailukielto – näin hän kommentoi asiaa

Yhtenä asioista hallitus totesi ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä lääkintämääräysten kohdan 1.8. mukaisen lääkeainerikkomuksen hevosen virtsanäytteessä todetun oksatsepaamipitoisuuden perusteella.

Hallitus määräsi valmentaja Jukka Hakkaraiselle kolmen kuukauden kilpailukiellon (23.6.–22.9.2026) ja 500 euron sakon lääkeainerikkomuksesta.

"Hevosen Callela Callmeboss suoritus Kuopion raveissa 20.3.2026 mitätöidään. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta, kun 1000 euron palkinto on palautettu ravien järjestäjälle", Hippos tiedottaa.

Pian Hippoksen tiedotteen tultua julki Ravitalli Jukka Hakkarainen julkaisi Facebook-sivuillaan vastineen:

"Suomen Hippos on tänään julkaissut päätöksen liittyen Callela Callmeboss -hevosen 20.3.2026 Kuopion raveissa annettuun positiiviseen lääkeainenäytteeseen sekä Jukka Hakkaraiselle määrättyyn 3 kuukauden kilpailukieltoon.

Näytteestä löytynyt oksatsepaami on ihmisille tarkoitettu rauhoittaviin lääkkeisiin kuuluva bentsodiatsepiini. Kyseistä lääkeainetta ei ole käytössä, eikä ole käytetty missään muodossa tallillamme. Toistaiseksi emme tiedä, miten ihmisille tarkoitettu lääkeaine on päätynyt hevoseen. Hevosen Callela Callmeboss käytöksessä, voinnissa tai kilpailusuorituksessa ei havaittu kilpailupäivänä mitään poikkeavaa.

Tallimme hevosia testataan säännöllisesti eikä meillä ole aiempia lääkeainerikkomuksia. Emme hyväksy kiellettyjen lääkeaineiden käyttöä missään muodossa. Hevosten hyvinvointi on tallimme toiminnan tärkein periaate.

Jukka Hakkaraisen kilpailukiellon ajan tallin vastuuvalmentajana toimii Riina Korhonen.

Suhtaudumme tilanteeseen vakavasti ja olemme vahvistaneet turvallisuus ja valvontakäytäntöjä tallilla ja kilpailupaikoilla vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi.

Koko prosessi on ollut hyvin raskas koko tallihenkilökunnalle, sillä emme ole löytäneet syytä lääkkeen kontaminaatiolle."

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote