Ohjastaja Jukka-Pekka Niskanen loukkaantui Tornion raveissa 19.4. Hänen ohjastama Sisunautti oli osallisena lähtökiihdytyksessä tapahtuneessa kolaritilanteessa. Sen seurauksena Niskanen tippui kärryiltä ja loukkasi jalkaansa sekä selkäänsä..”Ikävä tapahtuma. Maurilla (Jaara) lähti hevonen tulemaan päälleni. Siitä näytettiin selviävän, mutta takaa tuli hevonen vielä samaan rytäkkään, minkä jälkeen lähdin lentoon. Vasen jalka jäi ramppiin kiinni”, Niskanen kertaa tapahtumia..Vielä ei ole tiedossa, kuinka pitkään Niskanen joutuu olemaan radoilta sivussa, mutta on selvää, että aivan heti hän ei kilvanajoon palaa..”Kovat on särkylääkkeet. Ne auttavat jalkaan ihan ok. Selkä otti vähän ikävämmän osuman. Nikamassa on 20 prosentin painauma. Sitä vielä tutkitaan, mitä siellä lopulta on. Selkä kuvataan vielä tarkemmin.”.Pääasiassa Pohjois-Suomessa ohjastavan Niskasen harmitusta lisää, että loukkaantuminen sattui juuri ennen kesäkautta..”Ei tämä ihan pikkuhomma olekaan. Minulla ei ole koskaan aiemmin ollut selässä mitään, mutta kyllä se on ilkeä vaiva”, liki 10 000 lähtöä ajanut Niskanen harmittelee.