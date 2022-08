Jukka Torvinen ja Riina Pisto pääosissa Lappeessa

Quite So Yanky oli rivin suurin yllättäjä alle 9 prosentin peliosuudellaan. Ruuna sai makoisan reissun toisessa parissa ulkona, ja kun Jukka Torvinen käänsi sen päätöspuolikkaan alussa reissuun, maisema vaihtui kiitettävästi. Johdossa mennyt Free From Fines ei kuitenkaan antanut 1.12-lopetuksessa helpolla periksi, joten voitto meni melko tiukaksi.

Robertino US oli puolestaan lähtönsä ennakkosuosikki. Se kiihdytti keulille ja hallitsi siitä suvereeniin tyyliin perille saakka.

”Pikkuisen ravi meinasi mennä väärälle askellajille, mutta joka tapauksessa hevonen suoritti hyvin”, Jukka Torvinen kehaisi voittajahaastattelussa. ”Tänään yritettiin pitää Robertino laiskana, kun se oli viimeksi turhan innokas.”

Toto5-peli käynnistyi ennakko-odotusten mukaisesti, kun Jarmo Kuuselan valmentama All Star Mint jatkoi suursuosikkina voittokulkuaan. Huippuiskussa kilpailevan ruunan kyydistä sai tällä kerralla nauttia Jukka Torvinen.

”Kärki piti yllä tosi lujaa matkavauhtia, joten minunkin piti ajaa reipasta toisessa parissa ulkona”, hän kertoi radan voittajahaastattelussa. ”Hevonen on kuitenkin tehnyt superesityksiä, joten saatoin luottaa siihen. All Star Mintillä on iso moottori ja myös juoksupää on hyvä.”

Oman Toto5-koitoksensa paras oli Tuukka Variksen taitavasti ajama Flossing Artist. Isto Kuisman valmentama Well Builtin 4-vuotias tytär taivalsi ensin toisena sisällä, mutta paikka vaihtui puolen kierroksen ajaksi pykälällä taaksepäin, kun pelisuosikki Gambler Sisu käväisi siinä haukkaamassa happea. Lopussa Flossing Artist spurttasi keulilla painelleen Mr Hanky-Pankyn ohi ja sai myös pidettyä ulkoa lujaa toiseksi kirineen Chasen takanaan.

”Olen huippuasemassa, kun olen saanut ajaa hyviä hevosia”, Tuukka Varis kiitteli häneen luottaneita hevosenomistajia.

Perinteinen Fritz Buttenhoffin malja-ajo meni Arto Hammarin ajaman Sheikin nimiin. Matti Lautamäen valmennettava lähti takaa kolmannen radan kiertoon, kun matkaa oli jäljellä 900 metriä. Se eteni keulille siirtyneen Tähtisekin kupeelle ja runttasi kalkkiviivoilla edelle.

”Aika pitkään oltiin sisäradan syövereissä, mutta ajattelin, että kyllä sieltä pääsee ulos”, Arto Hammar sanaili ratahaastattelussa. ”Pientä haparointia oli lopussa, mutta hevonen tuli hyvissä voimin maaliin.”

