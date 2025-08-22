Junioritähti-kilpailun runkosarjan voittanut Tino Keväänranta nälkäisenä finaalipäivään – ”Ei saa penkiltä pudota, vaikka se menestyisi"

Tino Keväänranta, 22, kuuluu maamme lupaavimpiin ohjastajiin. Tänä vuonna hän on ajanut jo 20 voittoa, mikä on hänen uransa uusi voittoennätys. Sisäänajettua rahaa on kertynyt 75 751 euroa, henkilökohtainen ennätys sekin.Tänään perjantaina Keväänranta tavoittelee Junioritähti-kilpailusarjan voittoa Vermossa.Runkosarjan hän voitti kerättyään osalähdöissä 57 pistettä. Sen myötä hän sai perjantaina ajettavaan kahteen osalähtöön suurimmalla karsintapistemäärällä mukaan päässeet hevoset.Perjantain viimeisenä eli 11. lähtönä ajettavaan finaaliin ohjastajat saavat valita hevoset finaalipäivän osalähdöistä kerätyssä pistejärjestyksessä siten, että eniten pisteitä kerännyt ohjastaja valitsee ensin hevosensa.Perjantain osakilpailuissa on mukana runkosarjan 12 eniten pisteitä kerännyttä kuskia.”Runkosarja meni osaltani hyvin. Pakko olla tyytyväinen. Tuli monta totosijaa, ja runkosarjan päätöskisan voitto kruunasi tähänastisen matkan. Harmittaa vain, että osalähtöjen määrä on tippunut parin vuoden takaisesta”, Keväänranta sanoo.Perjantain toisena lähtönä ajettavaan osalähtöön Keväänranta sai ajokikseen kasiradalle arvotun Orion’s Starin. Toinen osalähtö ajetaan heti edellisen jälkeen eli illan kolmantena lähtönä. Jälkimmäiseen osakisaan Keväänranta sai ohjastettavakseen ykkösradalta kiihdyttävän Rudy Rayn.”Toisessa osalähdössä huono paikka vaikeuttaa hommaa. Jälkimmäiseen osalähtöön on hyvä paikka ja hyvässä kunnossa oleva hevonen, niin ei saa penkiltä pudota, vaikka se menestyisi. Ensimmäisessä osalähdössä kuulutaan varmaan yllättäjäosastoon. Kasiradalta voi joko ladata eteenpäin ja toivoa, että saa paikan, mutta se syö hevosta, tai sitten peruuttelee heti alussa. Rudy Rayn kanssa olisi kiva, jos saisi nätin juoksun ja pääsisi lopussa käyttämään oljenkorret. Näin varmaan täytyy yrittää”, Keväänranta suunnittelee.Urheilijat ovat usein hyvin itsekriittisiä ihmisiä. Sitä on myös jalkapallon saralla menestynyt Keväänranta, joka löytää kuluvasta kaudesta parannettavaa, vaikka henkilökohtaiset ennätykset ovatkin paukkuneet uusiksi.”Olen tietysti tyytyväinen, mutta nälkä kasvaa syödessä. Paljon on jäänyt hampaankoloonkin. Olisi kiva, kun voittoja olisi enemmän, ja toivottavasti niitä rupeaa tulemaan loppuvuoden aikana.”Lainaohjastajan ammatti siintää Keväänrannan mielessä, mutta hän ei sulje valmentamistakaan pois. Oivaa oppia hevosten treenaamiseen hän on saanut isänsä Kim Åkerlundin tallilla.”Valmentajaksi ryhtyminen on iso harppaus. Sitä varten pitäisi olla kaikki kunnossa. Tässä kohtaa se kuulostaa vaikealta omasta mielestäni”, Keväänranta sanoo.Vermon perjantairavit starttaavat jo kello 17..Junioritähti-kilpailun runkosarjan top 12Tino Keväänranta 57 pistettäEmil Havulehto 47Tuukka Varis 44Tiia Vehviläinen 27Väinö-Kalle Korhonen 23Jerry Rauos 23Kyösti Blomerus 16Kaisa Rehula 15Eelis Murtola 15Elina Leinonen 15Iida Vastamäki 15Wilhelmina Koivunen 12