Juoksijaoripäivät torstaina Lahden Jokimaalla
Tapahtuma on juoksijasuuntaisten suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosoriiden merkittävin jalostusarvostelutilaisuus, jossa oreille myönnetään jalostukseenkäyttöoikeus.
Lämminverisiä Juoksijaoripäiville ilmoitettiin seitsemän, joista mielenkiintoisimpina niminä esiin nousevat Kurri Jari Boko, Crepe Match, Gareth Boko ja Missle Hill.
Juoksijaoripäivät 2026
Järjestetään Lahden Jokimaalla 19. helmikuuta, klo 9 alkaen
Arvosteltavana 7 lämminveristä, 9 suomenhevosta
Maksullista livelähetystä mahdollisuus seurata Haven Liven kautta
Valley Media Oy:n eli Pasi ja Satu Laakson omistama Kurri Jari Boko on omistajapariskunnan ensimmäinen hevonen, joka viedään esiteltäväksi Juoksijaoripäiville.
”Olemme harrastaneet Pasin kanssa raviurheilua lapsesta alkaen laidasta laitaan. Kasvatuspuoli on vielä auki, mutta nyt olemme siinä iässä, että voimme siitäkin alkaa nauttimaan. Kurri Jari Bokosta tulee siitosori ja siitostammakin löytyy, kunhan sen kilpaura päättyy”, Satu Laakso hymähtää.
Laakson mainitsema tamma on Kurri Jari Bokon sisko Pielinen Boko, joten se ei käy omalle oriille tammaksi. Kurri Jari Bokolle sopivan sukuinen siitostamma Laakson pariskunnalla on kuitenkin etsinnässä.
”Jarin kohdalla kilpaileminen on edelleen päätarkoitus. Hoidetaan tämä nyt alta pois, jos joskus tulevaisuudessa Jaria päätettäisiin käyttää siitoksessa. Siitä on tullut aiemmin vähän kyselyä, ja onhan sukutaulu sellainen, ettei Suomessa hirveästi kovemman sukuisia siitosoreja ole”, Laakso kertoo.
Harri Koivunen kertoo, ettei Crepe Matchin kohdalla siitosuraa ole vielä kauhean vakavasti harkittu.
”Viedään nyt näytille, jos jossain kohtaa jollakin tulee mieleen sillä astuttaa tammansa. Kilpaura on nyt tietysti oriin ykkösjuttu. Talvi sen kanssa on mennyt hyvin ja varmaan huhtikuussa on tarkoitus aloittaa kilpailukausi”, Koivunen sanoo.
Suomenhevosia Jalostusoripäivillä on mukana yhdeksän. Ikäluokkahevosista arvosteltavana ovat nyt 5-vuotiaat Consta, Siirin Toive, Marstio ja Camppari. Seppo Suuronen kertoo, että näistä vain toisen kohdalla siitospuuhat ovat tänä vuonna mahdollisia.
”Kilpailukaudet alkavat ikäluokkakisojen käynnistyessä. Camppari ei astu vielä tänä vuonna, mutta Marstion kohdalla ollaan kahden vaiheilla. Tehdään päätös siitä, kun nähdään kuinka kausi lähtee kilpailemisen osalta käyntiin”, Suuronen sanoo.
Näyttelyssä eläinlääkäri tarkistaa oriin terveystilan ja lautakunta arvostelee oriita jalostusohjelman määräämällä tavalla. Lämminveriset ravihevosoriit arvostellaan tuoteselostemallilla ja suomenhevosoriista annetaan muun arvostelun lisäksi kirjallinen selvitys suvusta ja suorituksista, jossa kiinnitetään huomioita erityisesti suvun geneettiseen monimuotoisuuteen.
Juoksijaoripäivien maksullista livelähetystä on mahdollisuus seurata Haven Liven kautta. Oriiden arvostelut julkaistaan myös Hevosurheilussa. Ensi viikolla julkaistaan suomenhevosten arvostelut ja seuraavassa lehdessä lämminveristen oriiden arvostelut.