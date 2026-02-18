Juoksijaoripäivät torstaina Lahden Jokimaalla

”Viedään nyt näytille, jos jossain kohtaa jollakin tulee mieleen sillä astuttaa tammansa. Kilpaura on nyt tietysti oriin ykkösjuttu. Talvi sen kanssa on mennyt hyvin ja varmaan huhtikuussa on tarkoitus aloittaa kilpailukausi”, Koivunen sanoo.