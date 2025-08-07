Juri Gagarin rattaillaan Tommi Kylliäinen
Juri Gagarin voitti Tommi Kylliäisen ohjastamana viime vuoden marraskuussa Kouvolassa.Kuva: Jari Heikkinen
Uutiset

Juri Gagarin Kimmo Aholan treeniin – ”On huollettu hevosen mieltä ja kroppaa”

Kesä ei ole Juri Gagarinin parasta aikaa, minkä takia se on saanut huilata kotona.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kimmo ahola
Juha Lipsanen
Juri Gagarin

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi