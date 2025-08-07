Juri Gagarin Kimmo Aholan treeniin – ”On huollettu hevosen mieltä ja kroppaa”

Saarijärvellä talliaan pitävä Kimmo Ahola on saanut valmennukseensa uuden hevosen. Talli on vahvistunut 7-vuotiaalla Juri Gagarinilla.Ruuna on edellisen kerran kilpaillut toukokuun puolivälissä. Sen jälkeen hevonen on viettänyt suunnitellusti taukoa kotioloissa.”Tässä se vietti kaksi ja puoli kuukautta. Juri Gagarin kävi vesijumppailemassa pari kertaa viikossa ja sai kroppaansa enemmän sellaiseksi kuin pitäisi olla. On huollettu hevosen mieltä ja kroppaa”, omistaja Juha Lipsanen kertoo.”Päädyin viemään hevosen hieman lähemmäksi itseäni, että pääsee useammin käymään katsomassa hevosta. Lisäksi täällä hieman ylempänä on erilaiset kilpailumahdollisuudet. Täällä voi kolmossija vaihtua kakkoseksi ja viitonen kolmoseksi. Mitään draamaa asiaan ei liity. Hyvinhän hevonen meni Etalla (Pakkanen), mutta halusin sen lähemmäksi itseäni.”Juri Gagarin matkasi Aholan talliin tiistaina. Vielä starttaaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista.”Kotona se ei ollut edes valjaissa. Varmaan siinä hetki menee, mutta Kimmo päättää starttaamisesta. En lähde arvailemaan paluun ajankohtaa.”Omistaja sanoo, että syys- ja talvikausi sopii ruunalle paremmin, koska sen vauhti ei meinaa riittää kesän lentokeleillä.”Sen takia pidettiin taukoakin. Juri Gagarin on ennemmin jaksava hevonen. Voihan se vielä siitä muuttua, mutta noissa sarjoissa mennään 13-alkuisia aikoja, niin aikaisempien näyttöjen perusteella ei ole ollut relevanttia odottaa Juri Gagarinilta sellaista tulosta. Melko samaa rahaa on tarjolla talvellakin”, Lipsanen muistuttaa.Juri Gagarin on kilpaillut urallaan 39 kertaa totosijoin 4–6–8. Sen voittosumma on 23 450 euroa ja ennätys 14,6ake.