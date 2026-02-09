Jussi Hietalahti osti perjantaina Vincennesissä ylivoimatyyliin voittaneen 5-vuotiaan tamman – "Suomeen sopiva kilpahevonen"

Yrittäjä ja pelisijoittaja Jussi Hietalahti osti perjantaina Vincennessissä ajetun claiming eli myyntilähdön voittaneen L’Orangen noin 28 000 euron ostohinnalla. 5-vuotias tamma oli luotettu Prix Jacques Orliaguetin suosikiksi, ja voiton Thierry Duvaldestinin valmennettava vei täysin ylivoimaisesti ajalla 14,8/2700 metriä.”Se oli menestynyt jo ennestään hyvin voittaen Vincennesissä muutamaan otteeseen. Ajattelin sitten, että tamma voisi olla Suomeen sopiva kilpahevonen. Kaupanteko tapahtui Christophe Martensin avustuksella, ja oikeastaan jo vartti lähdön jälkeen tuli viesti, että hevonen jäi minulle”, Hietalahti taustoittaa.Suomeen L’Orange saapuu viikon kuluttua. Täydeltä matkalta 13,1-ennätyksen juosseen tamman voittosumma on reilut 78 000 euroa. Earl Simonin jälkeläinen on voittanut viisi uransa 17 startista.”Se menee treeniin Lindströmin Marjolle treeniin. Pidetään alkuun varmaan vähän taukoa ja katsotaan kilpailemista sitten myöhemmin. Hevonen on menestynyt hyvin pitkillä matkoilla, mutta nopeuttakin siltä löytynee. Voittojuoksussa ainakin se esitti jonkinlaisia spurtteja matkan aikana”, Hietalahti kertoo.