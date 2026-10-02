Jussi Korkia-aho ja Yrjö Kettunen tuplasti hevoskaupoilla

Kymmenien metrien marginaaleilla pohjoisessa voittoja ravannut N.P. Armas siirtyi Yrjö Kettusen ja Kimmo Taipaleen omistukseen. 5-vuotiaan ruunan ennätys on 29,9ke. Ruuna siirtyi Taipaleen talliin sunnuntain 28.9. Ylivieskan kakkossijan jälkeen.Kettusen satsaukset suomenhevosiin eivät päättyneet vielä tähän. Ari Aatsingin tallista suomenhevostammojen huipun kynnykselle noussut Pihlajan Iita siirtyi Kettusen omistukseen seuraavalla viikolla. Tamma voitti kesällä muun muassa Kemijärven Seppeleajon. Kauden aikana tamma voitti yhteensä kuudesti ja kaunisteli ennätyksensä lukemiin 1.26,5ke.Myös Pihlajan Iita siirtyy Kimmo Taipaleen valmennukseen. Kaksikko Kettunen–Taipale tunnetaan takavuosilta Välkyn Tuiskun menestyksestä. Ori osallistui useita kertoja kuninkuuskilpaan ja oli parhaimmillaan Lahden Kuninkuusraveissa kokonaiskisan kakkonen. Samana vuonna Välkyn Tuisku voitti myös Suurmestaruuden Mikkelissä. Ura jatkaa siitosoriina, mutta ensi kesän siittolapaikka on vielä Kettusella mietinnässä.N.P. Armaksen omisti Jussi Korkia-aho ja Pihlajan Iitan Korkia-ahon ja Aatsingin Ii-Talli.”Kyllä me suomenhevosistakin tykätään, mutta me tähdätään nyt Arin kanssa ensisijaisesti lämminveriruunilla Bodeniin. Se on Torniosta käsin luontevinta”, Korkia-aho perustelee.Menestystä ovat viime aikoina tuoneet Suomen puoleltakin Korkia-ahon Marlon Boko ja Ii-Tallin Super Frasse. Uusiakin hankintoja on suunnitteilla.