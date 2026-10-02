Pihlajan Iita ja Santtu Raitala
Santtu Raitala ohjasti Pihlajan Iitan voittoon huhtikuussa Oulussa.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Jussi Korkia-aho ja Yrjö Kettunen tuplasti hevoskaupoilla

Kimmo Taipaleen talli Suonenjoella vahvistui kahdella kykynsä jo vahvasti näyttäneellä suomenhevosella.
Julkaistu
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Yrjö Kettunen
Ari Aatsinki
Jussi Korkia-aho
N.P. Armas
Pihlajan Iita
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Hevosurheilu
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