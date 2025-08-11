Laurilan Jokerin lahjakas pikkuveli Jussi Suomisen talliin

Jussi Suomisen talli vahvistui viime viikolla, kun 27,7-tuloksen täydellä matkalla juossut viisivuotias Laurilan Valos siirtyi hänen valmennukseensa. Hevonen on kilpaillut alku-uransa Sampo Kujalan käsistä."Laurilan Valos tuli viime viikolla. Hevonen on ehtinyt olla jo mukana monessa ikäluokkakilpailussa. Siinä tapahtui ihan normaali valmentajanvaihdos", Suominen valottaa.Laurilan Valos on ehtinyt voittamaan kahdesti ja sillä on rahaa reilut 14 000 euroa. Ruuna omistavat Reima Anderson ja Satu Koivuniemi. Hevosen on kasvattanut Juha-Pekka ja Katriina Saarinen. Tuoreimassa heinäkuun kisassa se ei ollut parhaimmillaan.Laurilan Valos on hevosena mielenkiintoinen tapaus uuden valmentajansa silmissä. Se on viime vuoden Kriteriumin finalisti."Se on hyvän kehityksen alla. Mitä olen ehtinyt sitä pari kertaa ajaa, niin hyvältä se tuntuu. Sitä hoidetaan alkaneella viikolla vähän, jonka jälkeen katsotaan rauhassa, missä ollaan menossa", Suominen päättää.