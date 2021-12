Just A Flirt palasi tauolta voittovireessä – ”Sweden Cup minua edelleen kiehtoo”

Keskeltä rataa avannut Just A Flirt lähti Ville Pohjolan kuskaamana terävästi liikkeelle, mutta keulaan kaksikko ei päässyt, kun niin ikään sisempää lähtenyt Brand New Key avasi lujaa. Pohjola käänsi Just A Flirtin 2. sisälle, josta kaksikko nousi kirilenkin alussa toiselle ilman selkää. Just A Flirt jyräsi 700 jäljellä kärkeen ja pakeni karkumatkalle.

”Totta kai tuollainen esitys oli huojentava, kun takana oli loukkaantuminen ja pitkä tauko”, Jasmiina Aho aloitti edellisen kerran huhtikuussa kilpailleesta Just A Flirtistä. ”Hankosidevamma sillä parani tosi nopeasti, että se oli parantunut jo neljässätoista viikossa. Hevosta on rauhassa treenattu, eikä sitä ole yhtään ahdistettu. Hirvitti suorastaan lähteä kisaan.”

Jasmiina Aho teki Just A Flirtille päävehkeisiin muutoksen, joka vaikutti oikealta ratkaisulta.

”Kokeilin ajaa sillä avovehkeillä, koska hevonen on ollut yliaktiivinen, kun sillä on ajettu kokolapuilla. Lämmityksessä näki jo, se on rauhallisempi.”

Just A Flirt voitti viime vuoden syyskuussa Bodenissa Mäster Gustafs Pokalin karsinnan ja finaalin näytöstyyliin. Se on 6-vuotiaan uran rahallisesti toistaiseksi suurin onnistuminen, mutta rahkeita ruunalla piisaa vaikka mihin. Esimerkiksi ennätyksensä 11,3aly Just A Flirt ravasi maaliskuussa Teivossa, eikä kesäkuumalla.

Jasmiina Aho haluaa nähdä yhdessä Aleksandra Rantalan ja Anselmi Ylitalon kanssa omistamansa suojattinsa nimenomaan lyhyen matkan kisassa, kun tikulla on isoa rahaa.

”Oulussa oli tammikuun lopulla jotkut keskiviikkoillan ravit, että sinne vähän katselen alustavasti seuraavaa kisaa. Harvakseltaan ajetaan talvella lähtöjä varmaan, ja totta kai kevääseen ja kesään pitää tähdätä. Sweden Cup minua edelleen kiehtoo, kun hevonen on niin maileri. Joku tuollainen kovempi mailin lähtö olisi kiva ajaa, olkootkin se sitten Finlandia-ajo tai mikä tahansa.”