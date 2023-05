Juustohöylä leikkaa ravipäiviä tasaisesti - "Kun leikkaamaan joudutaan, ikäviä ratkaisuja on tehtävä"

”Kuten puheenjohtaja Antti Lehtisalo totesi, Helsingissä on yhteiskunnallisia päättäjiä sekä yrityselämää, ja niiden suuntaan on huono signaali, jos Helsinkiä ruvetaan siirtämään pois ravikartalta. Myös pelivaihto on yksi aspekti, ja syystä tai toisesta Vermo vetää hyvin peliä”, Haanniemi muistuttaa.