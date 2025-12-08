Aleksi Juutinen teki kotitilasta kaupat ja ottaa vetovastuun – "Morison tulee pysymään äidin valmennuksessa"

Morisonin menestys on mahdollistanut Juutisen perheen kotitilan kehittämisen, ja Aleksi Juutinen näkee tulevaisuuden valoisana alan haasteista huolimatta."Talliremontti on saatu valmiiksi", Aleksi Juutinen aloittaa. "Tulevaisuuteen on panostettu myös treeniolosuhteiden osalta. Nuoriin hevosiin on satsattu, ja niitä laitellaan Morisonin ohella. Haluan panostaa tähän lajiin täysillä. Uskon lajin tulevaisuuteen, ja aion tehdä töitä sen eteen."Samaan aikaan Juutisen tallilla on jo tehty sukupolvenvaihdos."Toissa viikon torstaina ostin tilan vanhemmilta. Äitini (Siru Juutinen) jäähdyttelee, mutta ajelee edelleen hevosia ja toimii neuvonantajana. En päästäisikään häntä pois. Äiti on aina auttanut, jos on jotain kysyttävää. Morison tulee pysymään äidin valmennuksessa", Aleksi Juutinen vahvistaa.Uusi tilan isäntä lopettaa palkkatyöt muualla, ja toivoo raviurheilusta itselleen ammattia."Haave ja tavoite on, että pystyn elättämään itseni. Kun aikaisemmin menin kuudelta töihin ja pääsin jo kahdelta pois, siitä huolimatta kahden hevosen treenin jälkeen oli jo ihan pimeää. Kesällä valoisalla homma vielä onnistui, mutta oli se silloinkin raskasta. Olen innostunut lajista ja nyt pääsen panostamaan siihen tosissani."Uusi luku elämässä ei ollut mitenkään selvää nuorempana."Pikkunatiaisena hevoset tulivat jo tutuiksi, mutta asuin nuorempana Tampereella ja panostin koripalloon. Raviurheilu tuli elämääni vahingossa, sillä olin joutilas ajamaan Morisonilla pitkiä kävelylenkkejä, kun sen ura ei ollut vielä kunnolla edes alkanut. Nyt kiinnostus on kova", Juutinen päättää..Siru Juutinen yhä ällikällä lyöty ruunansa kirjoitettua historiaa – "Morisonin kanssa kuljettu matka on ollut kyllä aika uskomaton"