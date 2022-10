Jymy-yllätys heti alkuun Kymenlaakson karsinnoissa

”Tuli kovia päänahkoja”, ohjastaja Tommi Kylliäinen tokaisi. ”Stoneisle Ultimate on kehittynyt, kun on päästy ajamaan kilpaa. Ei se niihin ensimmäisiin startteihin tuntunut samalta, vaan oli niihin niin sanotusti aika nuhanen”, Kylliäinen jatkoi.

Stoneisle Ultimate on valmentaja Jukka-Pekka Hukkasen huutokauppaostos. Hän on pyrkinyt ostamaan sen suvun hevosia.

”Siltä oli leikattu irtopalat, joten ei kaiketi kiinnostanut muita ostajia. Alkuun Stoneisle Ultimate ei mennyt mihinkään. Sitten kotona avasin siltä korvat ja hyvä, etten hengestäni päässyt. Onneksi se pysähtyi kahden puun väliin. Paremmin on mennyt, kun korvat on avattu. Tommi toivoi vetolappuja, ja kai ne finaaliin pitää laittaa”, Jukka-Pekka Hukkanen sanaili.

Pekka Korpi on voittanut Kymenlaakso-ajon valmentajana kymmenen kertaa ja pääsee yrittämään yhdettätoista, sillä hänellä on kolme finalistia. Arctic Crown vakuutti karsintavoittajana ennen ainoana seurannutta Sands Gangsteria. Kouvolan kaarteet olivat monelle vaikeat, ja laukkoja tuli.

”Arctic Crown on niin ravuri, ettei ollut ongelmia. Se on pikkuisen jäljessä muista hevosistamme, mutta odotan siitä aika paljon. Koko ajan kehittyy ja on vahva hevonen, jolta ravi käy”, Pekka Korpi vakuutteli. Hän voitti myös takamatkalaisella Cupido Combolla, ja kolmas tallin finalisti Rafale meni ensimmäisestä karsinnasta kolmossijalta aikavertailussa jatkoon. Piece Of Battle otti Cupido Combon takana karsintalähdön toisen finaalipaikan.

Emma Väre kiritti Aurora Comeryn ykköseksi selvästi ohi johtaneesta Amazing Playerista. Hän oli erityisen iloinen hevosen luonteesta.

”Se on kilpailupaikalla kuin vanha hevonen ja tykkää olla täällä. Se on kilpaillut vasta viisi kertaa mutta käyttäytyy kuin olisi ollut sata kertaa raveissa.”

Christa Packalenin valmentama Marier Mili oli viides karsintavoittaja. Se paineli vauhdikkaasti selvässä keulassa koko matkan ja selvitti hyvin lähdönuusintojenkin rasituksen. Silent Secret piti kakkosena finaaliin, ja sen tallikaveri Irondanger nähdään myös siellä, kun se oli toiseksi nopein kolmonen. Näin Jani Oinonen pääsee kahdella hevosella puolustamaan viime vuoden Kymenlaakso-ajon voittoa.

Lähtöratojen valinta tapahtuu maanantaina 24.10. aamulla.

