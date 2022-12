Jymy-yllätys heti kärkeen - Hierro Boko pyyhkäisi kesäkengässä sankariksi

Hannu Korven kaksikosta Grainfield Aidenin odotettiin haastavan suursuosikki Knows Bestin. Lopulta hännillä juossut liki pelaamaton Hierro Boko tykitti heittämällä koko porukan ohitse.

Ei sen pitänyt olla millään mahdollista, sillä Knows Best otti helposti keulat, jonka jälkeen odotettiin, saako Grainfield Aiden sen takaa mahdollisuutta ohitukseen. Vielä loppukurvissa näytti, että Knows Bestin kyydissä Tommi Kylliäisellä on homma hallussa, mutta maalisuoralla tilanne keikahti hetkessä päälaelleen. Hännille lymyillyt Hierro Boko sai loikkarin silmään, ja ohitti päätössatasella hetkeksi kärkeen edenneen Quite A Loverin. Yllättäjää ohjastanut Jarmo Saarela jopa odotti nähdynlaista kiriä.

"Hierro Boko tuli jo viimeksi lujaa lopun", Saarela muistutti voittajahaastattelussa. "Kun ruunalta vetää laput, niin siihen tulee hirmuisesti ryhtiä lisää. En ole yllättynyt, vaan odotin jo etukäteen hevoselta paljon."

Hierro Bokon valmentaja Hannu Korpi paljasti kaksi asiaa, jotka olivat avaimena hirmusuoritukseen.

"Hevosen valmennusta muutettiin. Ajokilometrejä vähensin, mutta vauhtia lisäsin. Hierro Boko ei ole varmasti ole tottunut, että joka toinen päivä laitetaan se valjaisiin ja ajetaan vähän terävämmin", Korpi aloitti.

"Lisäksi tehtiin töitä balanssin suhteen. Pirkkalassa kukat kukkii, ja ajattelin, että ajetaan Vermossa alumiinikengällä molemmilla hevosilla. Kesäbalanssista oli varmasti jonkinlainen hyöty, kun näin hyvin meni", Korpi veisteli.