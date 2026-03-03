Jyrki Jauhiainen Lappeen jupakasta: ”En ymmärrä, miksi tällainen soppa piti keittää”

Lappeenrannan Ravirata Oy:n osakkaat kokoontuivat maanantaina kuulemaan hallituksen perusteluja toimitusjohtaja Teemu Keskitalon irtisanomiselle ja mittaamaan hallituksen luottamuksen. Draamaa riitti alusta lähtien. Ovelle oli hankittu järjestysmies, ja kokouksen puheenjohtajasta jouduttiin äänestämään.Hallitus oli pestannut kokouksen puheenjohtajaksi juristin, mutta äänestyksessä puhetta valittiin johtamaan selvin luvuin Jyrki Jauhiainen. Se antoi jo osviittaa siitä, mitä tuleman piti.Hallituksen puheenjohtaja Timo Saksela ja jäsen Juha Turunen selvittivät kokousväelle syitä Teemu Keskitalon irtisanomiseen.”Mitään uutta tai raskauttavaa ei tullut ilmi”, Jauhiainen summaa.”Ja mitä olen nyt pari viikkoa käynyt läpi syytöksiä, Kuninkuusravien järjestelyt ovat hyvällä mallilla ja Teemulla on kaupunginjohdon täysi tuki takana.”Yhtiökokous nimesi ratayhtiölle uuden hallituksen. Sen jäsenistä kolme kuuluu Lappeenrannan kaupunginvaltuustoon ja yksi kaupunginhallitukseen, mutta hevos- tai ravimiehiksi kokoustiedote tituleeraa vain kahta. Riittääkö hevosymmärrys?”Luotan siihen, että osaamista löytyy”, Jauhiainen vastaa.Itse hän kiistää edes harkinneensa hallituksen jäsenyyttä saati puheenjohtajuutta.”Täytin sunnuntaina 71, ja kotona on kuusi ajohevosta, joihin nyt keskityn. Mies ei ole sama kuin 20 vuotta sitten. Pitää ymmärtää, että resurssit on rajalliset”, hän perustelee.”Sitä en vaan ymmärrä, miksi tällainen soppa piti keittää. Uskon ja luotan, että Teemu järjestää hyvät Kuninkuusravit. Ilman Teemua meillä ei olisi ollut niiden jälkeen kuin kesärata.”Lappeen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset..Lappeen yhtiökokous vaihtoi hallituksen – neuvottelut Teemu Keskitalon palaamiseksi käynnistyvät