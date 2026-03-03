Jyrki Jauhiainen
Jyrki Jauhiainen ei itse edes harkinnut paluuta hallitukseen. "Resurssit on rajalliset", hän perusteli.Arkistokuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Jyrki Jauhiainen Lappeen jupakasta: ”En ymmärrä, miksi tällainen soppa piti keittää”

Maanantain yhtiökokouksen puheenjohtajana toiminut veteraaniravipoliitikko luottaa Teemu Keskitaloon.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jyrki Jauhiainen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi