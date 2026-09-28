Jyrki Jauhiaisen Kouvolan ravimatka muuttui sairaalareissuksi – ”Säikähdyksellä selvittiin”

Taipalsaarella asuva Jyrki Jauhiainen lähti perjantaina Kouvolan iltaraveihin kahden hevosen kanssa. Kesken ravien hänen puheensa alkoi sammaltaa ja käsien liikeradat muuttuivat vajavaisiksi.

”Seitsemän vuotta sitten minulle tuli aivoinfarkti ja nyt sen pelättiin uusiutuneen. Säikähdyksellä onneksi selvittiin, kun kyseessä oli hetkellinen ohimenevä aivoverenkiertohäiriö”, Jauhiainen kertoo.

Ensiapuhenkilökunta oli tutkinut Jauhiaisen kuntoa jo varikkoalueella. Tuolloin verenkiertohäiriö oli Jauhiaisen mukaan ohitse, mutta hänet siirrettiin vielä tarkempiin tutkimuksiin Kymenlaakson keskussairaalaan.

”Magneettikuvauksella varmistettiin, ettei infarktia ole. Minua ei kuitenkaan päästetty kotiin, vaan ambulanssilla lähettivät Lappeenrantaan yöksi sairaalaan tarkkailtavaksi. Lauantaina pääsin kotiin”, Jauhiainen taustoittaa.

Raveissa Jauhiaisella oli valjastusapuna Laura Kontsa, joten hevoset pääsivät suorittamaan illan starttinsa normaalisti. Applehills Victory laukkasi, mutta Applehills Brooke saavutti rahasijan. Hevosten kuljettamisesta kotiin huolehti kilpaa Kouvolassa ajamassa ollut Teemu Keskitalo.

”Kaikki järjestyi raviyhteisön auttavaisuuden ansiosta”, Jauhiainen kiittelee.

Juttua muokattu 28.9.2026 kello 12.38: Lisätty maininta Laura Kontsasta.