Kahdeksan kohdetta sai apurahaa Erkki Rajakosken rahastosta

Suomen Hippos tiedottaa Erkki Rajakosken rahaston hoitokunnan päättäneen vuoden 2024 apurahojen saajat. Rahasto myöntää sääntöjensä mukaisesti apurahoja maamme raviurheilun ja hevostalouden edistämiseksi. Vuonna 2024 apurahoja myönnettiin yhteensä 11 000 euroa yhteensä kahdeksalle kohteelle. Hakemuksia tuli yhteensä 13.

Apurahojen hakemuksissa ja myöntämisessä painottuu vuosittain eläinlääketieteellinen tutkimustyö. Tutkimustyön rahoitus on suunnattu pääosin tohtori- ja maisteritasoiseen tutkimukseen, koska jaettavien apurahojen määrä on rajallinen ja niillä pyritään tukemaan tutkimusta, josta saadaan konkreettisia hevosalaa hyödyttäviä tuloksia. Lisäksi rahasto on tukenut myös nuorisotyötä muun muassa oppilaitosten stipendien ja nuorisotoiminnan opintomatkojen muodossa.

”Erkki Rajakoski oli eläinlääketieteen tohtori ja professori, ja on luontevaa, että myös hänen nimeään kantava rahasto tukee hevosiin kohdistuvaa eläinlääketieteen tutkimustyötä. Olen erityisen iloinen, että rahasto on voinut tukea myös suomenhevoseen kohdistuvaa tutkimustyötä esimerkiksi suomenhevosten kasvuhäiriötutkimuksen osalta”, rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Kristiina Ertola kertoo.

”Parhaillaan on käynnissä kesäihottuman taustaa selvittävä tutkimustyö, minkä tuloksia odotan innolla. Kesäihottuma on yksi hankalimpia suomenhevosilla esiintyviä sairauksia ja sen geneettisen taustan selviäminen olisi erittäin tärkeää hevosten hyvinvoinnin parantamiseksi.”

Pääset lukemaan tiedotteen kokonaisuudessaan ja tutustumaan rahoituksen myöntämisperusteisiin tästä.