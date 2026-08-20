Mari Leinosella on oma ajatuksensa siitä, mistä koboltin raja-arvon ylitys voi johtua.
Mari Leinosella on oma ajatuksensa siitä, mistä koboltin raja-arvon ylitys voi johtua.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Kahden vuoden kilpailukiellon doping-rikkomuksesta valmentajana saanut Mari Leinonen – “En tiedä, miten tästä selviän”

Mari Leinonen sai torstaina kilpailukiellon dopingrikkomuksesta. Hän ei ollut vaatinut B-näytteen analysointia.
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dopingrikkomus
Mari Leinonen
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