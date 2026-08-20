Overhead Panel juoksi 13. kesäkuuta Killerin Eliitissä. Sen startin jälkeen otetusta lääkeainetestistä löytyi raja-arvon ylittänyt määrä kobolttia. Koboltti on hevosten lääkinnässä kielletty aine, mutta useat varoajan puitteissa sallitut valmisteet sisältävät kobolttia pieniä määriä.Rangaistus ilmoitettiin hänelle puhelimitse torstaina iltapäivällä kesken Suomen Hippoksen hallituksen kokouksen.“En tiedä, miten tästä selviän. Hevoset ovat aina olleet kaikkeni. Raja-arvo oli ylittynyt, eikä sen suhteen ole mitään tehtävissä”, Leinonen kommentoi.Leinonen selvittää tilannetta omasta näkökulmastaan. “Overhead Panelin lääkeainetestin tulos Killerin Eliitin voiton jälkeen venyi, eikä itsellä ollut aluksi mitään ajatusta, että testituloksissa voisi olla ongelmia”, Leinonen aloittaa. “Olen aina ollut tarkka varoajoista, eli laskenut yhden ylimääräisen vuorokauden mukaan. Menin jopa vitsailemaan kaverille, että varmaan näytteessä on epäselvyyksiä. Ei siinä kohtaa tullut mieleenkään, että näin myös olisi.”Overhead Panel kilpaili Kaustisella Isla-ajossa vajaan kuukauden päästä 10. heinäkuuta. Hevonen sijoittui tuossa kilpailussa kakkoseksi. Overhead Panel määrättiin myös Kaustisen startin jälkeen lääkeainetestiin.“Kaustisen lääkeainetestin tulos oli puhdas ja se valmistui ennen Killerin Eliitin testitulosta. Silloin aloin tosissaan miettimään, että voiko Killerin testissä olla jotain ongelmia. Kilpailusta oli kuitenkin kulunut siinä vaiheessa jo reilusti yli kuukausi. Kun sitten tallille tehtiin yllätyskäynti, niin arvasin tietysti heti, että se liittyy Killerin Eliitissä tehtyyn lääkeainestestiin”, Leinonen jatkaa. .Leinonen alkoi tehdä johtopäätöksiä, mistä tilanne voisi johtua.“Kuten olen tallikommenteissa ja mediassa sanonut, Overhead Panel on ollut varsinkin reissussa huono syömään ja juomaan. Finlandia-viikonlopun aikoihin eläinlääkäri ehdotti, että hevoselle voisi antaa reseptillä Hemo-15-tuotetta, joka sisältää aminohappoja ja vitamiineja. Eläinlääkärin ajatuksena oli, että hevonen ja sen lihaksisto palautuisi paremmin startista. Overhead Panel joi tavallistakin huonommin niihin aikoihin, joten ehdotus tuntui hevosen kannalta järkevältä”, Leinonen taustoittaa.“Eläinlääkäri kirjoitti reseptin ja kertoi neljän vuorokauden varoajasta. Sen ohjeistuksen mukaan on toimittu, ja lääkeainekirjanpito on kunnossa. En ollut kuullut aikaisemmin tuotteesta, eikä itsellä ollut tietoa tai ymmärrystä, että varoaikoja noudattamalla voisi tapahtua mitään tällaista. Rehellisesti sanottuna en ollut koskaan kuullutkaan, että Ranskassa kyseinen tuote on yhdistetty muutamia vuosi sitten doping-rikkomuksiin. Suomen Hippoksen sivuilla luki, että Hemo-15 on vitamiinivalmiste”, Leinonen selvittää.Overhead Panel oli saanut Leinosen mukaan Hemo15-injektion neljä vuorokautta ennen Killerin Eliittiä.“Samaan aikaan Overhead Panel sai Twydil Hematinic -nimistä tuotetta, joka on ihan hevostarvikekaupasta ostettavissa oleva rauta- ja vitaaminivalmiste. Siinä ei ole mitään varoaikoja. Sitä on annettu ohjeen mukaisesti 10 päivän kuurina, ja viimeisen kerran kilpailupäivän aamuna. Twydil Hematinic on täysin dopingvapaa tuote.”Leinonen toivoo keskustelua valmentajan vastuusta.“Jos niin on, että kahden tuotteen yhteiskäyttö on vaikuttanut lääkeainetestin tulokseen, en tietenkään ole voinut olla siitä tietoinen. Eläinlääkäriltä en saanut ennakkovaroitusta siitä, että Hemo-15 olisi varoaikoja noudattamalla millään tavalla haitallinen tai että yhteiskäyttö jonkun muun tuotteen kanssa voisi aiheuttaa ongelmia. Olen omasta mielestäni täyttänyt kaikki valmentajan vastuun kriteerit”, Leinonen lisää.“Kun positiivinen tulos tuli, en lähtenyt vaatimaan B-näytteen tutkimista. Minulla ei ole mitään salattavaa minkään asian suhteen, ja lisäksi B-näytteen tutkiminen olisi käsittääkseni maksanut noin 1000 euroa. En katsonut sen ottamista tarpeelliseksi, kun se ei olisi mitään muuttanut ja haluan saada tämän asian päätökseen. Nyt kun asia on Hippoksen osalta ratkaistu, tulen itsekin julkisuuteen ja voin kertoa oman näkemykseni.”Leinonen myöntää, että reilun kahden kuukauden ajan kestänyt prosessi on ollut henkisesti kova paikka.“Tämä on ollut jo pidempään vaikeaa aikaa. Minulle tai oikeastaan meille, tilanne on ihan hirveä, kun ei oikeasti olla tehty mitään väärää. Jos jotain olen, niin tietämätön hölmö. Jotenkin vain tuntuu, että olisi toivonut eläinlääkäriltä tarkempaa ohjeistusta.”Leinonen ei vielä osannut sanoa, miten hän aikoo jatkaa.“Tämä torstai on ollut ihan hirveä, enkä ole pystynyt keskittymään mihinkään. Ja nyt kun tuomio tuli, tuntuu, ettei ole mitään syytä jatkaa hevosten kanssa. Kahden kuukauden sanktio olisi sekin tuntunut vaikealta. Nyt saatu kahden vuoden tuomio tuntuu valmentajan vastuun näkökulmasta kohtuuttomalle”, Leinonen päättää..Hippoksen hallitus kokoontui – kaksi rangaistusta dopingista