Kahden vuoden takainen Uudenmaan Upein Emma Väreelle – "Omaksi harrastehevoseksi sen ostin"

Tero Pohjolaiselta tähänastisen uransa tehnyt Bishop Vanity on siirtynyt Emma Väreen valmennukseen. Samalla hevosen omistajaksi on päivittynyt kasvattaja Christer Sandholmin sijaan Ravitalli Emma Väre.”Olen ihaillut sitä hevosta aina. Joku aika sitten sen tultua myyntiin, ei vielä lompakossa varat riittäneet sen ostoon. Nyt hinta oli tullut hiukan alaspäin, joten kävimme sunnuntaina katsomassa hevosta ja teimme Christerin kanssa kaupat”, Väre taustoittaa.4-vuotiskaudella Suur-Hollolan Nelivuotispokaalin ja Vermossa Uudenmaan Upein -finaalin voittaneen Bishop Vanityn voittosumma on 67 800 euroa. 28 ajetun startin jälkeen statistiikka on 8–5–5 ja ennätys 12,7aly.”Äiti (Micaela Väre) kinusi omistajaporukkaan pienellä osuudella, mutta muuten hevonen on minun. Annetaan hevosen nyt kotiutua rauhassa ja toivottavasti päästäisiin sitten tulevaisuudessa kilpailemaan sen kanssa. Omaksi harrastehevoseksi sen ostin”, Väre sanoo.