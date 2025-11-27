Kai Jussila Eskilstunan radanhoitotiimin vetäjäksi

Kai Jussila teki työuran raviurheilun parissa jo Suomessa ja lähti Ruotsiin 1990-luvun lopulla."Olin Vermon talleilla töissä, ja lähdin Ruotsiin 1998 Kari Lähdekorven houkuttelemana. Olin Karilla kolmisen vuotta. Sen jälkeen menin Håkan "Hockey" Erikssonille ja viihdyin siellä 6-7 vuotta. Paikka oli Eskilstuna, joten tunnen radan ja ihmiset jo niistä ajoista. Sen jälkeen olin muun muassa Lennartssonilla ja Nurmoksella ennen oman tallin aikaa. Olen tehnyt parin viime vuoden ajan muita hommia, pääosin olen ajanut turistibusseja, joissa kuljetaan urheiluseurojen ihmisiä", Jussila kertoo."Eskilstunan tarjous tuli vähän puskista. He olivat miettineet, että voisin sopia uuteen perustettavaan toimeen ja kysyivät minua. Mietin hetken ja laitoin hakemuksen. Sain työsopimusehdotuksen, sitä vähän viilattiin ja päästiin yhteisymmärrykseen. Aloitan Eskilstunan radalla ensi vuoden alussa.""Eskilstunassa ajetaan reilut 40 ravipäivää. Sen lisäksi siellä on yli 40 päivää ratsastustapahtumia, joista osa on estekilpailuja. Eskilstuna on ollut edistyksellinen ja kehittänyt myös muuta toimintaa ravien oheen. Ratamestari on kokenut, hän on ollut siellä 30 vuotta. Sen lisäksi on apulaisratamestari ja muita henkilöitä. Tämän tiimin vetäjäksi minä menen. Tämä alue on uusi minulle, vaikka toki olen hoitanut treenipaikkojen ratoja. Onneksi tiimi on kokenut, ja saan varmasti alussa hyvää oppia. Pyöräkuormaajakortin ajaminen on yksi ensimmäisistä asioista, joka tulee suorittaa."Kai Jussilan valmennuslistalla on yksi hevonen. Suomalaisen HMT Servicen kasvattama Sandstorm on 3-vuotias Express Duon poika, joka starttaa lauantaina Solvallassa kakkoslähdössä."Sandstorm alkaa vähitellen ymmärtää, mitä ravikilpailuissa pitää tehdä. Se on lahjakas hevonen. Lähtöpaikka vähän parani, kun sisäpuolen hevonen jäi pois. Sandstorm oli Rommessa viimeksi jo ihan hyvä, ja lauantaina se on yllätysvalmis. Kun saamme sitä valmennettua vielä talven yli, niin uskon, että ensi vuonna se menee paljon eteenpäin."Kai Jussilan siirtymisestä Eskilstunan radalle kertoi Suomessa ensimmäisenä MT Hevoset.