Kai P Jussila siirtyy Eskilstunan radalle töihin. Kuva: Lars Jakobsson
Kai Jussila Eskilstunan radanhoitotiimin vetäjäksi

Eskilstunan rata kertoi tiedotteessaan, että se on valinnut Kai Jussilan radanhoitotiimin vetäjäksi.
Kai Jussila
Eskilstuna

