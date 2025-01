Kaikkien aikojen ravivoitto Ruotsin multijackpot-kierroksella – suurvoitto Suomeenkin

Vuoden viimeiselle Ruotsin T75-kierrokselle kerättiin noin 5,5 miljoonan euron multijackpot ns. Winter Burstissa. Siinä T75-peliä pelattiin jouluaatonaatosta uudenvuodenaattoon saakka joka päivä jouluaattoa lukuun ottamatta, ja jakamatta jääneet voitot jaettiin viimeisellä Axevallan kierroksella täysosumien kesken.

Rivi äityi vaikeaksi, ja ainoana kaikki seitsemän lähtöä oikein veikannut ruotsalaispelaaja voitti alavoittoineen 106 941 408 kruunua eli noin 9,3 miljoonaa euroa. Se on kaikkien aikojen suurin ravivoitto Ruotsissa ja koko Pohjolassa.

Aftonbladet uutisoi suurvoittajan olevan yli 60-vuotias, pitkäaikainen ravien harrastaja Trollhättanista. Hän pelasi multijackpot-kierrokselle kaksi Harry Boy -pikapeliä. Niistä kolmen varman varaan rakennettu 975 kruunun systeemi osui.

"Nyt palaan takaisin yli 100 miljoonaa tilillä. Tämä saa pysyä tiukasti salassa, vain puolisoni saa tietä tästä. Ja myöhemmin lapseni, koska autan heitä taloudellisesti. Että he saavat hyvän elämän. Se on kauhean paljon rahaa, sitä on vaikea käsittää. Mutta antaa ajan kulua", voittaja kommentoi Aftonbladetin trav365.se-sivustolla.

Suomeenkin kierrokselta tuli suurvoitto. Laajaan hajoituspeliin osui 176 291 euron edestä alavoittoja. Peli oli jaettu porukkapeliksi kahteen osuuteen. Nettipelaaja Lahdesta ja nettipelaaja Helsingistä voittivat kumpikin 88 145 euroa.