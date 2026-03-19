Kainuun Ravirata Oy jatkaa – ”Parissa päivässä on tapahtunut positiivisia asioita”

Suomen Hippoksen hallitus linjasi viime viikolla, että Kajaanissa totoraveja ei voi järjestää ensi kesänä mikään muukaan yhteisö kuin Kainuun Ravirata Oy, jolle maa- ja metsätalousministeriö ei myöntänyt tälle vuodelle toiminta- eikä palkintotukea. Maakuntaratojen tuet oli jo jaettu, eikä lisätukia ollut mahdollista jakaa.Tämä ajoi Kainuun Ravirata Oy:n hankalaan tilanteeseen. Kassa oli tyhjä, eikä raveista ollut tuottoja odotettavissa. Jopa konkurssi uhkasi, mutta keskiviikkona kokoontunut hallitus päätti toisin."Homma jatkuu. Pidetään infra kesän yli pystyssä, ja haetaan taas ensi vuodelle tukia", toimitusjohtaja Ari Komulainen tiivistää kokouksen annin."Parissa päivässä on tapahtunut positiivisia asioita. Keskiviikkona myytiin traktori, eikä kirjanpitokaan näytä enää niin pahalta kuin luultiin kun se valmistuu."Komulainen kertoo Kainuun Ravirata Oy:llä olleen kirjanpidossa samanlaisia ongelmia tiedonsaannin kanssa kuin Lappeen radalla – vieläpä saman tilitoimiston kanssa."Ilman niitä ongelmia olisimme saattaneet jopa saada tuetkin", Komulainen spekuloi.Nyt katse on eteenpäin. Traktorin myynti toi helpotusta akuuttiin rahapulaan, ja toimintaan on löytynyt yhteistyökumppaneita. Myös Kajaanin kaupungin kanssa on keskusteltu.Viime kädessä katastrofiksi luultu tilanne saattaa kääntyä voitoksi."Se taisi herättää porukan, nyt on oikein pöhinä päällä", Ari Komulainen summaa.