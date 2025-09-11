Kaisa Rehula suuntaa vuodenvaihteessa opintomatkalle Ranskaan – "Ajattelin, että miksi ei kun nuori vielä olen"

Joni-Petteri Irrin tallilla jo neljän vuoden ajan työskennellyt Kaisa Rehula siirtyy vuodenvaihteessa töihin Ranskaan Emma Souloylle. Ranskan Talvimeetingia on tuolloin jäljellä vielä reilut kaksi kuukautta.”Kouluaikoina kun kävin vaihdossa Grosboisin alueella minulle jäi palo, että kyllä minä vielä joskus käyn ulkomailla töissä. Nyt Emman tallilla tarvittiin apua, niin ajattelin, että miksi ei kun nuori vielä olen”, 23-vuotias Rehula taustoittaa.Reissun lähestyessä Rehula kertoo olevansa odottavaisissa tunnelmissa, mutta samalla myös jännittynyt.”Siellä on mahtavia hevosia ja kiva on päästä näkemään Ranskan Talvimeetingia. Jännittää kuinka pärjään, mutta yritetään ainakin”, Rehula sanoo.Alustavan suunnitelman mukaan Rehulan on tarkoitus palata huhtikuun alussa takaisin töihin Sastamalassa sijaitsevalle Irrin tallille.Hevosenhoitajan töiden ohessa Rehula on ajanut tällä kaudella 35 starttia ohjastajana totosijoin 3-5-3. Salamakypärät-ohjastajakilpailussa hän on ennen kahta viimeistä osalähtöä sijalla kuusi.”Hyvin olen tänä vuonna saanut ajaa kilpaa. Virheistä otan oppia ja joka päivä tässä lajissa oppii uutta. Kilvanajo on kiinnostanut minua koko ajan. Tykkään hevosten hoitamisesta, mutta myös ohjastamisesta ja näen kaiken kokemuksen auttavan minua sitten tulevaisuudessa mahdollisena valmentajana”, Rehula ajattelee.