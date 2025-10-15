The Bosses Lindy ja Seija Korte vuonna 2019.
The Bosses Lindy ja Seija Korte vuonna 2019.Kuva: Totofoto
Uutiset

Kaksi ME-hevosta jättänyt The Bosses Lindy on poissa

Menestyksekäs siitosori jouduttiin lopettamaan 21 vuoden iässä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Stall Blombacke
the bosses lindy
Martti Ala-Seppälä

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi