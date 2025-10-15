Kaksi ME-hevosta jättänyt The Bosses Lindy on poissa

USA:ssa syntynyt The Bosses Lindy aloitti siitosuransa Suomessa vuonna 2009. Siitoskäytön ohessa ori kilpaili Reima Kuisla Stable Oy:n omistuksessa kaudet 2011–2013 kohtalaisella menestyksellä. Se voitti neljästi ja ansaitsi 18 600 euroa.Siitoksessa The Bosses Lindy onnistui paremmin ja nousi Suomen huipulle. Se on jättänyt 269 jälkeläistä, parhaina lyhyen voltin ME-ruunan Shadow Woodlandin (voittosumma 324 959 euroa) sekä ikäluokkatähdet Bosses Lilyn (278 262) ja Bosses Ladyn (231 110). Kuluneella kaudella se astui Stall Blombackella 12 tammaa.The Bosses Lindy jouduttiin lopettamaan 4. lokakuuta 21 vuoden ikäisenä.”Sillä oli ikää ja vaivoja ja talvi edessä”, vuodesta 2019 lähtien puolet hevosesta omistaneen MAS Breeding Oy:n Martti Ala-Seppälä perustelee.”Stall Blombackella oriilla oli vesikävelylaite ja hyvä hieroja, joiden ansiosta se pystyi viettämään tähän asti elämisen arvoista elämää, mutta loputtomiin ei niinkään voida jatkaa. Täytyy ottaa inhimillinen puoli huomioon.”Ala-Seppälä arvostaa The Bosses Lindyn korkealle.”Jälkeläisistä kaksi juoksi maailmanennätyksenkin, Shadow Woodland ja Mountain Cleaver, ja BLUP-indeksi taitaa olla Express Duon jälkeen Suomessa astuvista oreista vieläkin toiseksi korkein. Hyvä siitosori ja hyvä hevonen.”