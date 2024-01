Show Must Go On veti ajettuna perille. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset Kaksi päivää, kaksi voittoa – Show Must Go On teki sen taas Reima Kuislan Show Must Go On takoo täysosumia kovalla tahdilla. Tammikuun kolmas viikonvaihde lihotti ruunan voittosaraketta tuplasti. Ykköstiloista jälkimmäinen tuli Teivon Ravigaalaraveissa.