Markku Niemisellä kaksi saumaa Kriteriumissa – "Tamma tai ori, jos on tarpeeksi hyvä, niin kyllä ne voittavat, jos on voittaakseen"

Niemisellä on lauantaina mahdollisuus nousta kotiratansa suurkisan menestyneimmäksi treenariksi. Tällä hetkellä hänellä on seitsemän Kriterium-voittoa, kuten on Pekka Korvellakin. Niemisen tallista finaaliin etenivät karsintavoittajina Donna Madeleine ja Coriolanus Frido.Suursuosikkina omaan karsintaansa lähtenyt Coriolanus Frido matkasi toisessa ulkona. Se iski noin 1200 metriä jäljellä kolmannen kautta kärkikaksikon kimppuun, mutta pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle vasta 600 metriä jäljellä. Siitä se jyräsi vakuuttavaan voittoon.”Suoritus oli tietysti ihan hyvä. Sellainen vakaa, riski ja tasapainoinen suoritus”, Nieminen kommentoi ruunan suoritusta.Coriolanus Frido on voittanut nyt viidestä startistaan neljä. Ainoa tappio tuli, kun se laukkasi toukokuussa Teivossa hylkäykseen..Coriolanus Frido on varsin tuttua sukua Niemiselle, onhan hän Frido-hevosia kasvattavan Trading-Steiner Oy:n luottovalmentaja. Menestystäkin on tullut Coriolanus Fridon emän Hulda Fridon jälkeläisillä. Nieminen esimerkiksi voitti Kriteriumin vuonna 2019 Raskolnikov Fridolla.Aiemmin viikolla Nieminen kertoi Hevosurheilulle, että Coriolanus Fridolla on kilpailtu tarkoituksella hyvin harkiten.”Coriolanus Frido on lahjakas hevonen, on aina ollut, mutta se on fyysisesti vielä keskentekoinen. Se on aika iso hevonen, jolla on isot liikkeet. Siksi tuntuu, että ei kannata vielä kaikkia lähtöjä ajaa. Jos se pystyy käyttämään lahjojaan vielä vuoden, kahden tai kolmen päästä, niin siitä voisi tulla hyvä vanhempi hevonen. Parin vuoden päästä nähdään, oliko tunne oikea”, Nieminen sanoo.Näillä näkymin Coriolanus Frido lähtee finaaliin täysin samoilla varusteilla ja balanssilla kuin karsintaan.Vähäisellä rutiinilla Nieminen ei näe merkitystä.”En osaa muiden hevosiin ottaa kantaa, mutta en näe sillä olevan merkitystä ainakaan tämän hevosen kohdalla, koska se on niin fiksu. Jo ensimmäisestä lähdöstä alkaen se on ollut kuin olisi ikänsä kilpaillut raveissa. Coriolanus Frido on lunki ja fiksu kaveri.”.Donna Madeleine lähti karsinnassa 3. ulkoa kolmannelle jo 1100 metriä jäljellä. Se polki viimeisen kilometrin 14,5-vauhtia sekä viimeiset 700 metriä 12,8 ja nappasi uransa avausvoiton makeaan paikkaan.”Karsinta herätti oikein miellyttäviä ajatuksia. Voitto on roikkunut ilmassa. Tamma on viimeisen kahden kuukauden aikana kehittynyt hyvin ja mennyt koko ajan eteenpäin. Se on 2-vuotiaasta asti juossut kaikkein kovimpia vastaan, eikä Donna Madeleine ole ollut aivan ikäluokan parhaita hevosia, niin voitot ovat kiertäneet. Tammakriteriumin aikaan se alkoi näyttämään, että se lähestyy ikäluokan huippuja.”Myös Donna Madeleinen suku on Niemiselle tuttu. Sen emä Donna Leonora voitti hänen valmennuksestaan oman Kriterium-karsintansa vuonna 2019, mutta laukkasi finaalissa pitkäksi.Donna Madeleine starttaa finaaliin ykkösradalta. Heti sen ulkopuolelta kiihdyttää Coriolanus Frido.Kriterium on ajettu 2020-luvulla 25 kertaa ennen ensi lauantaita. Tällä vuosituhannella vain neljä kertaa tamma on voittanut kisan. Nieminen ei anna tilastolle suurta painoarvoa.”Tamma tai ori, jos on tarpeeksi hyvä, niin kyllä ne voittavat, jos on voittaakseen. Mutta onhan Donna Madeleine kovan paikan edessä voittoa ajatellen. Pitää tulla niin ylivauhtinen juoksu, että se riittäisi muutamaa kovinta suosikkia vastaan. Hyvää sijoitusta on kuitenkin lupa odottaa.”