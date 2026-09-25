Santtu Raitalan sijaan Coriolanus Fridoa ohjastaa Markku Nieminen.
Santtu Raitalan sijaan Coriolanus Fridoa ohjastaa Markku Nieminen.Kuva: Maisa Hyttinen
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Markku Niemisellä kaksi saumaa Kriteriumissa – "Tamma tai ori, jos on tarpeeksi hyvä, niin kyllä ne voittavat, jos on voittaakseen"

Markku Nieminen hakee jo kahdeksatta Kriterium-voittoaan.
Julkaistu
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Markku Nieminen
Coriolanus Frido
Donna Madeleine
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