Santtu Raitalan sijaan Coriolanus Fridoa ohjastaa Markku Nieminen. Kuva: Maisa Hyttinen

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Markku Niemisellä kaksi saumaa Kriteriumissa – "Tamma tai ori, jos on tarpeeksi hyvä, niin kyllä ne voittavat, jos on voittaakseen"

Markku Nieminen hakee jo kahdeksatta Kriterium-voittoaan.