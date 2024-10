Galileo Am on tulossa starttiin sitten kun hevonen tuntuu riittävän hyvältä. Kuva: Jonna-Jasmiina Sarkkinen

Jonna Sarkkisen talliin kolmevuotiaana Timo Nurmokselta 13,2-vauhtia kulkenut Galileo Am, 10,6-aikainen Im Your Captain pian starttiin

Jonna-Jasmiina Sarkkisen tallin menestyshevonen Some Come on sekin tulossa takaisin, mutta tallin vahvuutta värittää nyt kaksi uutta jokerikorttia, joista Galileo Am on uunituore tapaus.