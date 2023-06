Kaksi uutta nimeä St Micheliin

Vajaan kolmen viikon päästä ajettavan St Michel-ajon osallistujakatras alkaa selkeytyä. Maanantaina Mikkelin ravirata julkaisi Hannu Korven valmentaman Hierro Bokon kutsun kilpailuun. 9-vuotias ruuna sijoittui hiljattain Kymi GP:ssä hienosti neljänneksi ja voitti juhannuksena Härmässä ajetun mailin kovan esityksen päätteeksi ajalla 10,4a/1609 metriä.

Italialisvärejä St Michelissä tänä vuonna heiluttaa Alessandro Gocciadoron valmentama Bengurion Jet. Ori voitti Elitloppet-viikonloppuna ajetun Sweden Cupin ennätystuloksellaan 09,3aly ja kiri juhannuksena Kalmarissa vahvasti kolmanneksi. Keväällä hevonen sijoittui Seinäjoki Racessa kolmanneksi ja Finlandia-ajossa kakkoseksi.

Tällä hetkellä St Michel-ajoon on kutsuttu yhteensä neljä hevosta. Tänään kutsuttujen lisäksi viime vuoden voittaja Run For Royalty ja Dusktodawn Boogie ovat saaneet kutsun Mikkelin vauhtimailille.

Mikkelin ravirata on luvannut St Michel -voittajalle 10 000 euron bonuksen, mikäli kilpailussa nähdään uusi rataennätys. Tällä hetkellä se on Next Directionin nimissä 08,9aly.

