Aleksi Kytölän kaksi uutta hankintaa syksyllä radoille – "Ajetaan ensin voimatreeniä mäkeen"

Aleksi Kytölä on hanakka etsimään uusia hevosia talliinsa. Tänä vuonna hienosti mennyt Miking oli Oulun Toto75-finaalikierroksella tammafinaalissa kolmas. Kytölän talli on muutenkin vireessä, sillä Bright Diamond voitti Forssan Pilvenmäen ponnahduslauta -finaalin, ja Caramiitta otti Toto75-voiton lauantaina Ylivieskassa.Karstulan valmentaja paljastaa, että uusia nimiä on pian aloittamassa Suomessa.“Kaksi mielenkiintoista hevosta on hankittu hiljattain kimppahevosiksi talliin. Västerbo Gute on ollut mukana E3-karsinnoissa, ja se on mennyt viime starteissaan täyttä matkaa 13- ja 14-vauhteja. Mielenkiintoinen hevonen on kuitenkin kyseessä. Se on ollut nyt noin kuukauden päivät, ja ruuna treenaa hyvin. Se on vielä keskentekoinen, joten ajetaan ensin voimatreeniä mäkeen. Kun se on päässyt meidän systeemiin kunnolla kiinni, niin sitten mietitään ensimmäistä starttia. Ehkä lokakuussa aloitetaan”, Kytölä kommentoi.Västerbo Gute on nelivuotias ruuna, joka on mennyt täyden ryhmän 13,4-vauhtia. Sillä on 17 kilpailua, joista viisi on päättynyt voittoon. Rahaa hevonen on juossut liki 30 000 euroa.Aivan tuore hankinta Trixie Cash P.C. saattaa tulla jo hieman aikaisemmin radoille. Sillä on rahaa noin 6 000 euroa, ja yksi ykkössija toistaiseksi uralta. Valmentaja on kuitenkin toiveikas menestyksen suhteen, kun hevonen tulee radoille.“Se on ollut pari viikkoa, ja hyvältä tamma jo tässä vaiheessa vaikuttaa. Ura alkoi Ruotsissa mukavasti, mutta sitten tuli pari laukkaa. Trixie Cash P.C. vaikuttaa siltä, että siitä voisi olla ainesta syksyn tammalähtöihin omissa sarjoissaan. Siitä ollaan tekemässä kimppahevosta”, Kytölä päättää.