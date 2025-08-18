Aleksi Kytölä marssi lauantaina Caramiitan voiton jälkeen seremoniapaikalle. Sinne hän pyrkii myös tallin uusilla tulokkailla.
Kuva: Anu Leppänen
Aleksi Kytölän kaksi uutta hankintaa syksyllä radoille – "Ajetaan ensin voimatreeniä mäkeen"

Västerbo Gute ja Trixie Cash P.C. ovat tuntemattomia nimiä suomalaisille, mutta ei välttämättä enää kauaa.
Aleksi Kytölä
