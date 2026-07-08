Kaksi voitokasta hevosta kilpailukieltoon – Hippos: ”Asiat keskeneräisiä”
MT Hevoset uutisoi sunnuntaina Suomen Hippoksen asettaneen viime torstaina kaksi viime aikoina hyvin menestynyttä hevosta toistaiseksi kilpailukieltoon: Matias Salon valmentaman North Mclarenin ja Hanna Lepistön valmentaman Coolman Evon. North Mclaren voitti vastikään Pilvenmäki Specialin ja Coolman Evo Seinäjoki Race -päivänä pronssidivisioonan.
”Julkisuuteen nousseita kahta hevosta koskettavia kilpailukieltoja en pysty asioiden keskeneräisyyden johdosta kommentoimaan. Asiaan liittyy olennaisena osana oikeusturvakysymykset”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka vastasi maanantaina Hevosurheilun tiedusteluun.
Tapaukset herättävät kysymyksen, täytyykö tilapäiset kilpailukiellot keskeneräisissä asioissa julkistaa Heppa-järjestelmässä vai riittäisikö, että valmentaja saisi niistä tiedon eikä ilmoittaisi niitä starttiin?
”Eihän se ole optimitilanne, että tämäntyyppiset keskeneräiset ja selvityksessä olevat asiat nousevat yleiseen keskusteluun hevoselle asetetun kilpailukiellon takia”, Himanka myöntää.
”Kaikkia prosesseja tulee tarkastella toimivuuden osalta ja toimintamalleja pyrkiä kehittämään.”
Hanna Lepistö kommentoi MT Hevoset -sivuston uutisessa, ettei tiennyt, mistä Coolman Evon kilpailukiellossa oli kyse.
”Se on tietysti selvää, että yhtään hevosta ei aseteta kilpailukieltoon ilman että asiasta ensin keskustellaan vastuuvalmentajan kanssa”, Tomi Himanka vastaa.
Hevosurheilu ei tavoittanut Saloa eikä Lepistöä kommentoimaan kilpailukieltoja.