Tomi Himanka kommentoi Hevosurheilulle kilpailukieltoja vain yleisellä tasolla. "Asiaan liittyy olennaisena osana oikeusturvakysymykset”, hän perusteli, Kuva: Jarno Unkuri

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Kaksi voitokasta hevosta kilpailukieltoon – Hippos: ”Asiat keskeneräisiä”

North McLaren ja Coolman Evo asetettiin viime viikolla kilpailukieltoon. Suomen Hippos ei vielä kommentoi kilpailukieltojen syitä.