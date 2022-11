Kaksivuotiaat aloittivat huikeasti - "Lahjakkain kaksivuotias joka minulla on ollut"

Oriiden ja ruunien kisassa nähtiin vakuuttava Sahara Commander. Sen valmentaja Tommi Kylliäinen nosti ajokkinsa kovimman kiihdytyksen jälkeen jonosta johtopaikalla juosseen Wille's Shamanin rinnalle, josta Sahara Commander purjehti jo 700 ennen maalia omille teilleen.

Petra Huhti on Sahara-hevosten kasvattaja, ja Sahara Commanderin omistavat Lasse ja Mikko Talsi. Ruunan valmentaja jakoi ison osan kunniasta Jukka-Pekka Hukkaselle.

"Jukka-Pekka Hukkanen toi hevosen opetukseen, ja sanoi sitten, ettei ota sitä takaisin. Hänelle kuuluu tästä voitosta isoin kiitos."

"Menestys ei yllättänyt. Meillä oli lähdön kovin hevonen, mikä helpottaa tehtävää oleellisesti. Ajoin vain tasaisesti johtavan rinnalla. Sahara Commanderille juokseminen on tosi helppoa ja se jaksaa mennä."

Kylliäinen painotti, että kaksivuotiaalla on hieno ura edessä, jos kaikki menee sujuvasti.

"Sahara Commander on ehkä lahjakkain kaksivuotias joka minulla on ollut. Jos käyttää luonteensa oikein, se nousee pitkälle. Sillä on ollut taipumusta vekkulimaisuuteen, joskus se on ollut liian innokas. Tänään se käyttäytyi tosi hyvin", Kylliäinen kiitteli.

Niko Jokelan lupaus Uranos kipusi hienosti kakkoseksi, ja MAS Henri kolmanneksi.

