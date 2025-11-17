Kaksivuotiaiden Kasvattajakruunuihin yhteensä 15 hevosta – Killerin ravilauantain lähtölistat valmistuivat
Raviviikko huipentuu lauantaina Jyväskylän Killerillä, jossa päälähtöinä ajetaan 2-vuotiaiden lämminveristen Kasvattajakruunut sekä 5–6-vuotiaiden suomenhevosten Tammaderbyn finaali.
2-vuotiaiden Kasvattajakruunut ajetaan suoraan loppukilpailuna. Oriiden ja ruunien puolella 20 000 euron ykköspalkinnosta kilpailee kahdeksan hevosta. Näistä yksi suosikeista on positiivisesti uransa aloittanut Scudetto (Nad Al Sheba), joka avaa matkaan seiskaralta.
Tammojen finaalissa yhteen etunenässä iskevät Arctic Greetta (Calgary Cames) sekä Miss White Gold (Maharajah). Seitsemän hevosen lähdössä ensipalkinto on 25 000 euroa.
Kasvattajakruunu-finaalit juostaan ravien 3. ja 4. lähtönä jo ennen Toto75-kierroksen starttaamista.
Suomenhevosten Tammaderby-finaali ajetaan ravien kahdeksantena lähtönä. Siinä 15 000 euron ykköspalkintoa suosikkina tavoittelee karsinnoissakin vakuuttanut Henkinen, joka avaa matkaan kakkosradalta. Toinen karsintavoittaja Nätti Tiana lähtee liikkeelle Henkisen sisäpuolelta radalta yksi.
Iltapäivän 75-kierroksen avaa lämminveritammojen avoin 2640 metrin ryhmäajo, missä Hanna Lepistön valmennuslistoilta kilpailemisen aloittaa Ete Jet. Tamman viimeisin startti on juhannukselta Härmästä.
Pääset tarkastelemaan Killerin lauantairavien lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.