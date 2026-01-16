Kaksivuotiaiden Kasvattajakruunun kakkonen Tapio Mäki-Tulokkaalle – ”Enemmistön päätöksellä"

Sahara Victorious sijoittui kaksivuotiaana Tapio Perttusen valmennuksesta Kasvattajakruunussa Fuego Combon jälkeen kakkoseksi. Tamman kolmivuotiskausi jäi kuitenkin osaltaan kesällä tulleen loukkaantumisen myötä torsoksi, kun se pääsi kilpailemaan vain kuudesti. Marraskuussa juostun kauden päätöskilpailun Sahara Victorious voitti.Nyt hevonen hakee uralleen uutta nostetta Tapio Mäki-Tulokkaan valmennuksesta.”Kauden päätteeksi kimppa äänesti, ja enemmistön päätöksellä hevonen vaihtoi valmentajaa”, Team Victoriouksen yhteyshenkilö Sari Timoskainen taustoittaa.Timoskainen kertoo olleensa tyytyväinen Perttusen työhön Sahara Victoriouksen kanssa. Syksyllä 2023 Perttunen valikoi tamman omistajaporukalle Ypäjän varsahuutokaupasta.”Nyt kimppa kuitenkin päätti, että kokeillaan jotain muuta paikkaa hevoselle. Kolmivuotiskaudella starttimäärä jäi aika vähäiseksi loukkaantumisen vuoksi, mutta on meillä hevosesta odotuksia nelivuotiskaudelle. Mäki-Tulokkaalle hevonen meni vuodenvaihteessa ja Kauhasen Jarno (eläinlääkäri) oli tutkinut sen jo läpi. Odotellaan jatkoa mielenkiinnolla”, Timoskainen sanoo.