Kalistaja Kalle, Santtu Raitala
Kalistaja Kallen 7-vuotiskausi on ollut sen tähänastisen uran paras.Kuva: Anu Leppanen
Uutiset

Kalistaja Kalle ei kilpaile Kaustisella – "Edessä on pidempi tauko"

Juha Nurmisen valmentaman Kalistaja Kallen kilpailukausi on ohi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Juha Nurminen
Kalistaja Kalle

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi