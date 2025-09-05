Kalistaja Kalle ei kilpaile Kaustisella – "Edessä on pidempi tauko"

Kalistaja Kallen piti startata lauantaina Kaustisen Toto75-kierroksella ajettavaan kylmäveristen pronssidivisioonakarsintaan suosikkina, mutta perjantaina Juha Nurminen jätti valmennettavansa lähdöstä pois."Olemme juuri kotimatkalla Tampereen klinikalta. Hevosen hankositeessä on sanomista, joten edessä on pidempi tauko", Nurminen murheilee.Nyt 7-vuotias Kalistaja Kalle ehti kilpailla kuluneella kaudella 15 kertaa totosijoin 8-4-1. Voittosummaansa ori kasvatti reilun 21 000 euron verran. Seuraavan kerran Antti Ikolan omistama ja kasvattama Kalistaja Kalle nähtänee radoilla vasta ensi vuonna."Kyllä harmittaa, mutta raviurheilu on välillä tällaista", Nurminen sanoo.