Kalistaja Kalle rattaillaan Juha Nurminen.
Kalistaja Kalle on tienannut urallaan yli 43 000 euroa. Lähes puolet tästä voittosummasta tuli viime kauden aikana.Arkistokuva: Kirsi Kantokoski
Kalistaja Kallen toipuminen edennyt toivotusti – ”Se olisi voinut olla vuoden voitokkain”

Juha Nurmisen valmennettava voitti viime kaudella kahdeksan kertaa ennen syyskuun alun loukkaantumista.
Kalistaja Kalle
Juha Nurminen

