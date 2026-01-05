Kalistaja Kallen toipuminen edennyt toivotusti – ”Se olisi voinut olla vuoden voitokkain”

Kahdeksan vuoden ikään varttunut Kalistaja Kalle oli yksi viime vuoden valopilkuista. Antti Ikolan omistama ja kasvattama ori voitti kauden 15 startista peräti kahdeksan ja oli tiukasti kamppailussa vuoden voitokkaimman ravurin tittelistä.Jobinpostia saapui kuitenkin syyskuun alussa, kun loukkaantuminen katkaisi menestyskauden ikävästi kesken.”Onneksi loukkaantuminen oli suhteellisen lievä. Hankositeessä ei ollut repeämää, ainoastaan säikeitä oli vioittunut sieltä täältä”, valmentaja Juha Nurminen taustoittaa.”Jalka on parantunut tosi hyvin, ja hevosta on treenattu kyllä käytännössä koko ajan. Kovempaa ei ole tietenkään ajettu, mutta sellaista perustreeniä. Kunhan saataisiin kunnon lumipolanne, niin sitten voisi ajaa jo vähän reippaamminkin.”Tauko venyy Nurmisen mukaan joka tapauksessa yli talvikauden, ja radoille palataan vasta kesäkuukausina.”Kyllä se varmaan menee hyville kesäkeleille, ennen kuin palataan takaisin kaviourille. Helmikuussa jalka vielä tarkastetaan, ja sen tiedon mukaan tehdään päätöksiä treenien suhteen.”Viime vuosi oli Kalistaja Kallen tähänastisen uran paras, mutta Nurminen jättää silti pienelle jossittelulle sijan.”Ei toki näin saisi ajatella, mutta kyllä siinä mielessä harmitti, että se olisi voinut olla vuoden voitokkain hevonen. Ei tuollaista tilaisuutta tule valmentajalle ihan joka vuosi, että moinen olisi ylipäätään mahdollista. Tosi hyvän vuoden se kyllä kaikkineen teki ja paransi startti startilta.”Ylistarolaisen valmennuslistalla on tällä hetkellä kymmenen hevosta.”Siinä on muutaman mielenkiintoinen suomenhevonen, joilla voisi vielä pärjätä. Vähän tässä on hiljaista ollut, ja muutamia karsinoita on tyhjänä, joten treeniin mahtuisi kyllä enemmänkin hevosia”, Nurminen vinkkaa..Kalistaja Kalle ei kilpaile Kaustisella – "Edessä on pidempi tauko"