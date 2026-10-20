Kansanedustaja vetoaa hevosalan ja suomenhevosen puolesta

Hevosalan rahoituksen siirtymävaihe edellyttää hallitukselta vastuuta ja pitkäjänteisiä ratkaisuja. Rahoituksen todellinen riittävyys on varmistettava, hevosten hyvinvoinnista on huolehdittava ja suomenhevoskasvatuksen heikkenemiseen on vastattava konkreettisilla toimilla.

"Neljän miljoonan euron siltarahoitus vuodelle 2027 on tärkeä, mutta se ei yksin ratkaise hevosalan rahoituksen tulevaisuutta. Hallituksen vastuulla on arvioida rahoituksen todellinen riittävyys ja varmistaa, ettei alan toimintaedellytyksiä vaaranneta siirtymävaiheessa. Tavoitteena tulee olla noin 30 miljoonan euron rahoitustaso vuonna 2027 ja sen turvaaminen myös vuonna 2028. Lisäksi tarvitaan ennakoitava rahoitusnäkymä vuosille 2029–2030. Hevosala ei voi suunnitella tulevaisuuttaan vuosi kerrallaan epävarmuuden varassa", Paula Werning sanoo.

Suomessa hevosala työllistää noin 15 000 ihmistä, ja alaan liittyy noin 3 000 yritystä. Sen vaikutukset ulottuvat raviurheilua laajemmalle maatalouteen, palveluihin ja maaseudun elinvoimaan. Kyse on merkittävästä elinkeinosta, jonka toimintaedellytyksistä on huolehdittava pitkäjänteisesti.

"Hevosten hyvinvointi ja puhdas urheilu ovat koko alan perusta. Raviurheilun antidopingvalvontaa ja hevosten hyvinvoinnin tarkastuksia on kehitettävä jatkuvasti. Se edellyttää riittäviä resursseja. Hevosten hyvinvoinnista ei voida tinkiä, eikä valvonnan toimivuutta saa vaarantaa rahoitusratkaisuilla", Werning toteaa.

Suomenhevonen on vahva, sitkeä ja uskollinen kumppani, joka on kulkenut suomalaisten rinnalla pelloilta jälleenrakennuksen vuosikymmeniin ja raviradoille. Sen kavioissa kulkee pala Suomen historiaa, mutta nyt sen tulevaisuus on uhattuna.

"Suomenhevonen on kansallisaarre, jonka säilyminen ei voi jäädä pelkkien juhlapuheiden varaan," Werning painottaa.

Suomenhevoskasvatuksen nopeasti heikentynyt tilanne vaatii konkreettisia tekoja. Yksi keino on ylimääräinen tammapalkkio keväällä 2027 astutettaville suomenhevostammoille. Meidän on huolehdittava siitä, että suomenhevonen kuuluu myös tulevaisuuden Suomeen, Werning korostaa.

"Hevosalan tulevaisuutta ei turvata pelkillä puheilla, vaan päätöksillä ja riittävällä rahoituksella. Hallituksen on kannettava vastuunsa siitä, että hevosalan toimintaedellytykset säilyvät, hevosten hyvinvoinnista voidaan huolehtia ja suomenhevosella on paikka myös tulevaisuudessa", Werning päättää.

SDP:n eduskuntaryhmän tiedote 20.10.2026