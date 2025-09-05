Kansanedustajia vilisi suomenhevosen hyväksi järjestetyssä tilaisuudessa eduskunnassa

Eduskunnan hevosystävien seura järjesti perjantaina eduskunnassa vapaamuotoisen tilaisuuden lauantaina 6. syyskuuta järjestettävän Suomenhevosen päivän hengessä. ”Heti ensimmäisen puolen tunnin sisällä tässä kävi noin 30 kansanedustajaa, se on kova saavutus”, eduskunnan hevosystävien seuran puheenjohtaja Hilkka Kemppi iloitsi.”Ehkä viesti siitä, että suomenhevosten varsamäärät ovat laskussa ovat herättäneet kansanedustajia kiinnostumaan asiasta”, hän jatkoi.Kemppi kertoi Hevosystävien seuran kokoontuvan eduskunnassa säännöllisesti. Seuralla on ollut perinteenä keksiä jotain ohjelmaa Suomenhevosen päivän läheisyyteen asian tuomiseksi näkyväksi eduskunnan sisällä lainsäätäjille ja budjetinjakajille.”Tänä vuonna halusimme tulla tähän kansan pariin, joten olemme ruokalan kyljessä. Seuran lisäksi liitot innistuivat asiasta ja tulivat kertomaan päättäjille suomenhevosten kasvatuksesta ja nykytilanteesta. Hevosystävien seurassa on kaikkien puolueiden edustajia ja se on meillä hyvin laajasti tunnettu verkosto”, Kemppi sanoi.Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kuvaili myös tilaisuutta onnistuneeksi. Edustajia ja henkilökuntaa kävi paikalla aktiivisesti ja moni heistä oli Mäenpäälle kertonut laittaneensa merkinnän kalenteriin muistuttamaan tilaisuudesta.”Äärimmäisen tärkeä tilaisuus. Olemme tehneet viime vuosina tiivistä edunvalvontatyötä ja on ilahduttavaa, että se näkyy tässä hetkessä. Tänäkin päivänä käytyjä keskusteluja lähdemme vielä jatkamaan ja painotamme niitä asioita, mitä olemme jo yhdessä selkeästi käsitelleet. Huomataan, että tässä on tosi paljon asioita, jotka ovat hevosalan ja meidän poliittisten vaikuttajien yhteisiä asioita, jotta suomenhevosella kuin koko hevosalalla on tulevaisuutta Suomessa”, Mäenpää kommentoi.Mukana tapahtuman toteutuksessa olivat Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, Suomenhevosliitto, Suomenratsut, Suomenpienhevosyhdistys sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. Tilaisuus oli avoinna eduskunnan työntekijöille ja päättäjille, sekä eduskuntataloon akkreditoituneelle medialle.