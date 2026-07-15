Kari Alapekkalalla riittää säpinää.
Kari Alapekkalan valmennuslistalla on tällä hetkellä kymmenen hevosta.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kari Alapekkalalla kaksijakoinen viikko – uusi kiinnostava tulokas talliin ja hämmentävä poisjäänti Bodenista

Torniolaistreenarilla on riittänyt säpinää.
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Kari Alapekkala
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