Kari Alapekkalalla kaksijakoinen viikko – uusi kiinnostava tulokas talliin ja hämmentävä poisjäänti Bodenista

Laivaniemessä talliaan pitävän Kari Alapekkalan oli tarkoitus kilpailla tiistai-iltana Bodenissa tallinsa 3-vuotistähdellä Highlight Gogolla. Kaikki sujui nuottien mukaan aina esittelyn jälkeiseen pruuviin asti.”Kuuntelin kuulutuksista, että meidät pyydettiin radalta pois ja poistettiin lähdöstä. Hevonen oli todella hyvän tuntuinen, ja olin aivan ihmeissäni”, Alapekkala kertaa.”Kyselin sitten toimihenkilöiltä asiasta, ja käsiohjelmassa oli hevosen tiedoissa virhe. Sehän on ruuna, mutta jostain syystä ohjelmatiedoissa luki tamma. Tuntui silti jotenkin epäuskoiselta, että hevonen poistettiin tuon takia lähdöstä. Varsinkin, kun kyseessä ei ollut esimerkiksi mikään tammoille rajattu sarja, vaan kaikille avoin lähtö.”Alapekkala tiedusteli tilanteesta vielä tarkempia yksityiskohtia, mutta lopullista syylistä ei löytynyt. Kyseessä oli ikävä inhimillinen erehdys.”Kukaan ei tiennyt syyllistä, ja selvitin asiaa myös Hippoksesta. Heiltä tuli selvitys, jonka mukaan kaikki tiedot siirtyvät sähköisesti heidän järjestelmästään eteenpäin. Ilmeisesti Travsportin kirjauksissa on tapahtunut inhimillinen virhe, ja hevonen on merkitty heidän tietokantaansa tammaksi. Juttelin raveissa useamman kollegan kanssa asiasta, ja kaikki olivat sitä mieltä, että miten tällainen voi olla mahdollista.”Highlight Gogon osalta startti jäi ajamatta, mutta seuraava odottaa jo oven takana.”Ilmoitin sen Vermoon ensi keskiviikon 3-vuotislähtöön.”Talli sai tänään keskiviikkona myös uuden vahvistuksen, kun kaikki Suomen-uran startit Christa Packalénin käsistä kilpaillut Jewel Maker muutti Lappiin. Reilut 45 000 euroa tienannut tamma on kilpaillut viimeksi heinäkuun alussa.”Se tuli tuossa puolen päivän aikoihin. Kimpan edustaja Pekka Lauri soitteli, ja tallissa oli sopivasti tilaa. Hevosen pitäisi olla starttikunnossa, vaikka viimeisin kilpailu olikin mennyt vähän alakanttiin.”Uudella treenarilla on hyviä odotuksia tulevaan.”Terveen näköinen hevonen ja oikein mielenkiintoinen. Laitetaan se huomenna valjaisiin ja aletaan valmentamaan meidän systeemimme mukaisesti.”Alapekkala on satsannut myös varsoihin. Uusin hankinta on vuotikas Propulsionin poika Adagio Artist, jonka emä on Lastsundayinmay.”Se on meillä Jaaran Tommin kanssa puoliksi. Ajattelin, että pitää sitä vielä yrittää satsata hyväsukuiseen varsaan. Se menee opetukseen Länsimäen Juhalle, ja katsotaan jatkoa sitten myöhemmin. Kasvattajan mukaan kyseessä on oikein hieno ja hyväluonteinen ori”, Alapekkala myhäilee.