Kari Eriksson hovioikeuden päätöksestä: ”Tunnustettiin Hippoksen kurinpitovalta”

Hevosurheilu kertoi aiemmin hovioikeuden päätöksestä, jolla valmentaja Markku Niemisen nostama kanne Suomen Hipposta vastaan hylättiin. Pääset lukemaan asiasta tästä linkistä.Oikeudessa Suomen Hipposta edusti keskusjärjestön hallituksen entinen puheenjohtaja, asianajaja ja varatuomari Kari Eriksson. Hovioikeuden ratkaisu annettiin kansliapäätöksenä, vaikka Niemisen asianajaja toivoi asialle suullista käsittelyä. Toinen osapuoli vastusti tätä, koska näki näytön tulleen arvioiduksi oikein. Myös hovioikeus katsoi, ettei pääkäsittelylle ole tarvetta."Suullinen käsittely järjestetään yleisesti tilanteissa, missä näyttö katsotaan riitaiseksi tai käräjäoikeuden näytön kirjaamisessa on puutteita", Kari Eriksson selvittää.Eriksson ei ota kommenteillaan kantaa nimenomaan Niemisen ja Hippoksen väliseen kiistaan, vaan yleisesti ottaen päätöksen merkitykseen. Hän näkee sen merkittävänä."Nyt Hippoksen säännöt testattiin yleisessä tuomioistuimessa hovioikeutta myöten. Samalla tunnustettiin Hippoksen kurinpitovalta. Sääntöjen noudattaminen on myös sen mukaista mitä kilpailusäännöissä edellytetään. Se tärkein edellytys on, että sellaisen henkilön, joka osallistuu ravikilpailuihin, on noudatettava kilpailusääntöjä ja vastuuvalmentaja vastaa kaikista hevosiin liittyvistä asioista riippumatta olosuhteista", Eriksson sanoo.Mikäli päätös olisi ollut erilainen kuin nyt, eli toisin sanoen Niemisen kanne olisi johtanut lopputulokseen, jossa Hippoksen määräämä rangaistus mitätöidään, olisi se Erikssonin mukaan kyseenalaistanut koko dopingvalvonnan merkityksen."Koskaan ei voitaisi sanoa varmuudella, missä esimerkiksi kontaminaatio on tapahtunut ja mikä on ollut huolellisuuden taso. Nyt se taso on määritetty ankaraksi. Vastuuvalmentaja vastaa siitä, ettei hevonen pääse saamaan sopimatonta ainetta."Jos valmentajanvastuuta löysättäisiin, olisi rajan vetäminen jatkossa hyvin hankalaa, Eriksson pohtii. Nyt sääntö on valmentajanvastuun osalta hyvin selvä joskin ankara."Olisiko tilanne muuten sellainen, että jatkossa kaikissa tapahtumissa jouduttaisiin tutkimaan, että onko hevonen voinut saada kontaminaation jostain? Sellaisesta ei saada ikinä varmuutta."