Kari Eriksson edusti oikeudenkäynnissä Suomen Hipposta.Jarno Unkuri
Kari Eriksson hovioikeuden päätöksestä: ”Tunnustettiin Hippoksen kurinpitovalta”

Hovioikeus vahvisti valmentajanvastuun yltävän hyvin pitkälle.
Kari Eriksson

