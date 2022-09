Kari Lähdekorpi pisti tuulemaan – myi kaikki hevosensa Suomesta pikavauhdilla pois

Suomen Hippoksen hallitus päätti 25.8. kokouksessaan vähentää kilpailupäiviä ensi vuodeksi 14:llä, lanseerata akselille Mikkeli-Kuopio-Jyväskylä-Seinäjoki-Oulu uuden T65-palkintotasoisen profiilipäivän maanantaille ja muuttaa sunnuntairavit ja maakuntaravien ns. kakkosravit matalan profiilin päiviksi. Tämä ei Kari Lähdekorven järkeen käynyt – eikä käy.

”Kyllähän me kaikki tiedetään, miten Suomi on jakautunut, eikä vaan raviurheilussa vaan ihan kaikessa: rahaihmiset on etelässä. Jos raviurheilua viedään kauemmaksi sieltä, missä raha on, niin antaa olla”, hän jyrisee.

”Siihen olen erittäin pettynyt, että valmentajajärjestökin pistää tällaiseen nimensä alle. Valmentajien 20:n kärjestä 16 on kuitenkin Tampereen eteläpuolella.”

Ennen päätöstään Kari Lähdekorpi selvitti, mitä suunnitellut muutokset käytännössä tarkoittavat.

”Jos mulla on hevonen treenissä Koivusen Harrilla, niin niillä radoilla, missä hän käy – Pori, Teivo, Forssa, Turku – on jatkossa 61 iltaravipäivää vuodessa. Siihen kaikki sanoo, että onhan sitten Vermo. Mutta ei sielläkään ole kuin 7 lämminverilähtöä viikossa, eikä kaikki ei ole sen tason hevosia. En hyväksy, että pidän hevosia ammattitreenissä, ja niillä pitää ajaa 600 eurosta.”

”Nyt kaikki tietysti ajattelee, että olen Harrin asialla. Mutta ei se niin ole. Olen kaikkien niiden asialla, jotka haluaa raviurheiluun satsata”, Kari Lähdekorpi paaluttaa.

Lisäksi häntä kismittää yksi henkilökohtainen asia, joka ei koske Suomea tai suomalaisia.

”Sellaisiinkaan kauppakumppaneihin, joiden kanssa on tehnyt vuosikaudet kauppaa, ei pysty enää luottamaan. He unohtavat mainita jalka- tai muista vioista, mitä hevosilla on”, Kari huokaa.

Huonosti nukutun yön jälkeen Lähdekorpi päätti maanantaiaamuna, että luopuu kaikista hevosistaan Suomessa. Puoleenpäivään mennessä se oli tehty.

”Eihän täällä kukaan mitään osta, mutta kun melkein antaa, niin kyllähän niistä eroon pääsee”, hän murjaisee.

”Iivon (Niskanen) kanssa puoliksi omistamastani 2-vuotiaasta Teacaken varsasta myin toisenkin puolikkaan Iivolle, ja Maharajahista kantavan Teacaken annoin kylkiäisenä. Bismarck Comeryn kymmenesosani meni Iivon isälle. Korven Hannun pakotin ostamaan puolet Hierro Bokosta ja Malala Bokon. Maze Runnerista ostin Aholan Kimmon puolikkaan, ja se menee Aatsingille myyntiin. Coktail Cake menee Hannalle Ruotsiin. Payet D.E:n piti tulla Suomeen, ja niin se tuleekin, mutta myin sen Hietakankaan Esalle”, Lähdekorpi listaa.

”Pöytä on nyt puhdas, eikä uusia tule.”