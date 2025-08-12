Kari Lähdekorpi lopetti tv-työt – ”Ei mua suotta tuuliviiriksi sanota”

Hevosurheilua lähestynyt Tototv:n katsoja kaipasi Kari Lähdekorpea Oulun Kuninkuusravien lähetyksissä ja huolestui, kun tätä ei nähty ruudussa viime viikollakaan. Soitto Karille vahvistaa, ettei huoli ollut aiheeton.”Kyllä mä lopetin”, Kari aloittaa hieman vaivaantuneena.Ratkaisun hän kertoo syntyneen monen asian summana.”Suurin syy on iso egoni ja se, että luulen tietäväni monesta asiasta paljon – esimerkiksi hevosten omistamisesta ja valmentamisesta. Silti sellaiset virkamiehet tietää asiat paremmin, jotka ei ole koskaan euroakaan treenimaksuja maksaneet. Ja Hippos on täysin hampaaton eikä ota kantaa mihinkään”, Lähdekorpi avautuu – ilmeisesti viimeksi St Michelistä käytyyn keskusteluun viitaten.Toisaalta Kari tiedostaa persoonaansa liittyvän problematiikan.”Kun sanoo suoraan mitä ajattelee, niin ihmiset pahoittaa mielensä. Ei se niin kaksista ole tällä iällä kuunnella, että siellä studiossa on niin tietävä mies että sitä ja sitä. Parempi antaa hommat niille, jotka niitä enemmän tarvitsee.””Ja tuotannolle olen tosi hankala tyyppi, sen tiedän. Kiitos kun ovat näinkin kauan kestäneet. Porukka on tosi mukavaa, kaikkien kanssa on ollut tosi mukava tehdä töitä”, Lähdekorpi kiittää..Vaakakupissa painoivat myös henkilökohtaiset syyt.”Nyt kun olen treenannut itse hevosia, tv-työt tiettyinä ennalta sovittuina aikoina on muodostuneet välillä rasitteeksi. Perheen luona Halmstadissa en ole ehtinyt käydä koko kesänä. Talvella olen lähdössä pidemmäksi aikaa etelään, joten sillä lailla lopettaminen vain aikaistui parilla kuukaudella”, Kari päättää.Yksittäisiin lähetyksiin ratkaisu ei liittynyt, mutta täyttä sattumaa sen ajoittuminen kuninkuusraviviikolle ei ollut.”Se mulle sanottiin jo keväällä, etten ole mukana Kuninkuusravien lähetyksissä, ja ymmärsin ja hyväksyin sen. En varmaan ole tarpeeksi suomenhevosmies.””Mutta ei mua suotta tuuliviiriksi sanota. Mitä lähemmäksi Kuninkuusraveja tultiin, sitä enemmän alkoi harmittaa, etten ole vuoden päätapahtumassa mukana. Nyt se harmitus ei mennyt yössä tai viikossa ohi niin kuin yleensä. Pääsin siitä kyllä yli, mutta ehkä se helpotti lopettamispäätöksen tekemistä”, Lähdekorpi pohtii..Näkökulma: St Michel kuuluu kaikille.Mikkelissä ei lämmetä St Michelin uudistuksille – "Suomalaisille hevosille riittää kyllä kilpailuja"