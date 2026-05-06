Kari Lähdekorpi paluustaan TotoTV-studioon: "Vähän nolottaa kyllä, kun muut on tehneet talven pienempiä raveja"

Kari Lähdekorpi lopetti tv-työt viime syksynä ja vietti talven hiljaiseloa Espanjassa. Reissu kesti 5,5 kuukautta..”Palattiin Suomeen muutama viikko sitten. Oltiin ensin pari viikkoa Lapissa, mutta sitten sieltä alkoi loppua lumi. Nyt ollaan oltu pari viikkoa kotona”, Lähdekorpi päivittää tilanteen..Paluu TotoTV:n asiantuntijaksi tapahtuu komeasti Finlandia-raveista..”Hyvösen Lauri lähetti ystävällisesti läpi talven joka kuukausi listan raveista, joihin olisin voinut tulla asiantuntijaksi. Vastasin kohteliaasti, ettei vielä. Sitten oltiin muutama viikko sitten muuten jutuissa Haanniemen Jarin kanssa, ja tuli puheeksi, että miksen voisi Finlandia-raveihin tullakin.”.”Vähän nolottaa kyllä, kun muut on tehneet talven pienempiä raveja”, Lähdekorpi pahoittelee..Vaikka mies on viettänyt talven hiljaiseloa, raveja hän on edelleen seurannut tiiviisti..”En ihan niin paljon tavallisia raveja kuin ennen, mutta lauantait ja keskiviikot säännöllisesti ja viime aikoina muitakin raveja, kun hyviä hevosia on ruvennut palaamaan radoille niissäkin. Yhtään Finlandia-raveja huonompiin raveihin täytyisi kyllä valmistautua enemmän kuin ennen”, Lähdekorpi tiedostaa..Jatkoa seuraa jo viikon kuluttua Porissa..”Kultaloimesta on sovittu ja Elitloppetista, jos siihen tehdään lähetys”, Lähdekorpi ilmoittaa..”Ja jos kaikki menee hyvin ja työnantaja on tyytyväinen, niin miksei lähetyksiä voi kesälläkin tehdä. Ja miksei menisi hyvin – kun on Pylkkäsen Antti kaverina, hän korjaa virheet huomaamatta.”.Syksyllä Lähdekorpi taas katoaa ruudusta..”Talveksi lähdetään taas Espanjaan, me ostettiin sieltä talo.”