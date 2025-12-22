Kari Lähdekorven Nordetia vaihtoi valmentajaa – "Maanantaina käyn ensimmäistä kertaa ajamassa sillä"

KM Hästfarm i Holm AB:n eli Kari Lähdekorven omistama Nordetia valmentautui keväästä alkaen Joni-Petteri Irrillä, mistä 6-vuotias ruuna väläytteli ajoittain kapasiteettiaan jopa Toto75-tasolla. Lauantaina hevonen muutti Marinka Salmisen talliin Vermoon.”Kompakti ruuna, joka vaikuttaa aika velikullalta”, Salminen aloittaa.Salmisella ei ole ennestään ollut Lähdekorven hevosia valmennuksessa, mutta Flaps Outin viimeaikainen menestyskulku oli osaltaan saanut Lähdekorpea tarjoamaan Nordetiaa Salmisen valmennukseen.”Todella otettu olen, kun Kari kysyi minulta hevoselleen valmennuspaikkaa. Hänellä kuitenkin on lajista hienot meriitit valmentajana ja omistajana”, Salminen kiittää mahdollisuudesta.Viikko sitten maanantaina viimeksi kilpailleen Nordetian kohdalla jatkoa suunnitellaan rauhassa hevosen mukaan. 41 kertaa urallaan kilpailleen Nordetian voittosumma on reilut 48 000 euroa.”Tutkitaan hevonen vielä tässä lähipäivinä läpi, mutta maanantaina käyn ensimmäistä kertaa ajamassa sillä”, Salminen suunnittelee.Vermossa reilua kymmentä hevosta treenaavan Salmisen tallissa on viime päivinä ollut muuttoliikettä myös toiseen suuntaan Saonoin siirryttyä häneltä Jerry Rauoksen valmennukseen. Salmisen valmennuksesta Saonoi ehti kilpailla taukonsa jälkeen vain kerran.”Omistaja Ensio Mäntylä vuokrasi Vermosta puolet Reijo Suomalaisen tallista, joten tietysti ihan luonnollista oli siirtää hevonen sinne, kun heillä tallissa oli nyt tilaa”, Salminen päättää.