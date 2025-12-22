Nordetia kilpaili noin puolen vuoden ajan Joni-Petteri Irrin treenistä.
Nordetia kilpaili noin puolen vuoden ajan Joni-Petteri Irrin treenistä.
Kari Lähdekorven Nordetia vaihtoi valmentajaa – "Maanantaina käyn ensimmäistä kertaa ajamassa sillä"

Nordetian starttiin tulemisen ajankohtaa suunnitellaan hieman myöhemmin.
Kari Lähdekorpi
