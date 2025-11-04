Kari Lähdekorpi siirsi Urban African Ruotsista Suomeen.
Kari Lähdekorpi siirsi Urban African Ruotsista Suomeen.Kuva: Anu Leppänen
Kari Lähdekorven Urban Africa siirtyi valmennukseen pohjoiseen – "Kohta varmaan jo aloitetaan kilpaileminen"

Urban Africa on ansainnut urallaan reilut 71 000 euroa.
Urban Africa
Ari Aatsinki

