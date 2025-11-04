Kari Lähdekorven Urban Africa siirtyi valmennukseen pohjoiseen – "Kohta varmaan jo aloitetaan kilpaileminen"

KM Hästfarm i Holm AB:n eli Kari Lähdekorven omistama Urban Africa on siirtynyt Ari Aatsingin valmennukseen Tornioon. Aikaisemmin 6-vuotias ruuna valmentautui Lähdekorven tyttärellä Hannalla Ruotsissa.”Vajaan kuukauden hevonen on meillä ollut. Oikein mukava ruuna”, Aatsinki toteaa.11,3-aikainen Urban Africa on kilpaillut urallaan 56 kertaa totosijoin 5-4-7. Reilut 71 000 euroa ansainneen ruunan kohdalla Aatsinki suunnittelee tähyävänsä erityisesti Bodenissa kilpailemista.”Sillä ajatuksella se meille varmasti tulikin. Kohta varmaan jo aloitetaan kilpaileminen. Se on oikeinkin pirteän ja terveenoloinen hevonen”, Aatsinki kertoo.