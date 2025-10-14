Karlon kilpaura päätökseen – ”Olen ollut etuoikeutettu”

Karlo kilpaili viimeksi 1.10. Vermossa. Se sijoittui laukan kera viidenneksi.”Hevonen oli tauolta tosi hyvä. Viimeisellä takasuoralla sille tuli vaan joku ihme kompastus ja laukka”, Janne Bährend aloittaa.Seuraavaksi Karlo oli tarkoitus ilmoittaa lauantaiksi Poriin, mutta ennen sitä Bährend kävi sunnuntaina varuiksi ajamassa sen.”Hevonen oli vino, ja melkein arvasin, mistä oli kyse. Kävin maanantaina klinikalla, ja siellä varmistui, että oikean vuohisnivelen sivuside oli pikkuisen reagoinut.””Kun hevonen on jo 13 ja jalka reagoi kolmannen kerran samasta kohtaa, olisi itsensä pettämistä ja hevosen kiusaamista lähteä sillä vielä raveihin. Se jää tytöille puskaratsuksi, likat siitä tykkää”, Bährend jatkaa.Mieluisa kumppani Karlo oli hänelle itselleenkin. Se kilpaili 148 starttiaan totosijoin 19–36–19 ja keräsi 114 820 euron voittosumman ilman yhtään yli 4000 euron suuruista voittoa, mutta tuli tunnetuksi umpirehtinä kilpailijana ja väsymättömänä pitkien matkojen spesialistina.”Elämän hevonen on toivottavasti vielä tulossa, mutta tähän mennessä Karlo on sellainen ilman muuta. Olen ollut etuoikeutettu, että sain tuollaisen hevosen”, Janne Bährend kiittää.Valmennukseen hänelle jäi 2-vuotias ori Lumo (Vixus).”Palataan puolentoista–kahden vuoden päästä sen kanssa asiaan.”