Karlo ja Esa Holopainen
Karlo kilpaili urallaan 148 kertaa totosijoin 19–36–19 ja tienasi 114 820 euroa.Kuva: Pekka Salonen
Karlon kilpaura päätökseen – ”Olen ollut etuoikeutettu”

Janne Bährend teki ratkaisun jalan reagoitua kolmannen kerran samasta kohtaa.
