Kärryt hajosivat Cityraveissa kesken lähdön – valmistaja pyytää kärrymallin omistajia ottamaan välittömästi yhteyttä

Franster ja Teemu Keskitalo starttasivat Haminan Cityravien kylmäveristen kärrylähdön välierässä, kun ennen maalia kärryt hajosivat ja Franster jatkoi matkaa yksin.

”Kyseessä on jenkkityylinen kärry, jossa aisan päässä pikalukkoihin tuleva osa on alumiinia. Aisat eivät hajonneet, vaan lukkopää petti aika juuresta”, Teemu Keskitalo kertoi tilanteesta.

”Ensin meni toinen poikki, enkä tietysti siinä tilanteessa tiennyt lähtikö vain aisa irti vai mitä tapahtui, joten koitin siirtää painoa toiselle puolelle ja hiljentää hevosta. Ei mennyt kuin muutama sekunti, kun toinenkin lukkopää meni poikki. Minä ja kärryt jäätiin siihen ja hevonen jatkoi matkaa.”

Teemu Keskitalo selvisi tilanteesta pintaruhjein.

”Ei ainakaan tällä hetkellä tunnu, että kävi mitään vakavampaa. Kyynärpää otti vähän osumaa ja lihakset on vähän kipeinä, mutta ei mitään isompaa. Onneksi oli kypärä, se suojasi, kun pää osui osittain maahan. Kypärä ja turvaliivi auttoivat paljon tässäkin tilanteessa.”

Keskitalo kiittää tilanteen erinomaista hoitoa järjestäjän puolelta.

”Paikalle tuli heti ensihoito paikkaamaan pintapuoliset naarmut ja sen jälkeen minulle järjestettiin kuljetus ambulanssille, joka päivysti Bastionin ratsastuskilpailuissa. Täydet pisteet jälkihoidosta kyllä järjestäjille, kaikki meni sen osalta 110 prosenttisesti”, Keskitalo sanoo.

”Harmittava tapaus, mutta jos näin piti käydä, oli hyvä, että se kävi tuolla kahden hevosen kisassa eikä tavallisessa ravilähdössä, missä ollaan ensimmäisessä kurvissa kaikki samassa kasassa.”

Myöskään Franster ei loukkaantunut tilanteessa. Se pääsi kärryjen irrottua vapaaksi, mutta antoi kiinni heti suoran päässä.

”Onneksi Cityraveissa on fiksuja ja toimivia hevosia. Fransterkin on kiltti hevonen ja antoi heti kiinni. Se taisi juosta vielä montélähdössäkin, eikä sille tullut mitään vammoja tilanteessa, kun kärryt jäivät siihen enkä minäkään onneksi jäänyt mihinkään ohjiin kiinni”, Keskitalo kertoo.

Myös Teemu Keskitalo pääsi vielä ohjastustehtäviin onnettomuuden jälkeen.

”Onneksi selvittiin vähin vaurioin ja pääsin ajamaan kilpaa. Finaalissa tuli tappio, mutta hopeaa hienosti kuitenkin omalla hevosella. Kyllä siinä tietysti kyseltiin vointia koko ajan ja seurattiin tilannetta, ennen kuin lähdin ajamaan.”

USAi-kärryjen valmistaja Jorma Räsänen otti onnettomuudesta kuultuaan yhteyttä Hevosurheiluun, jotta tieto viallisista kärryistä saataisiin mahdollisimman kattavasti kentälle.

Räsänen kertoo ongelman koskevan niitä USAi Arrow- ja Winner-kärryjä, jotka on valmistettu noin neljän kuukauden ajanjaksolla ennen elokuuta 2017 ja joissa pikalukkoihin kiinnitettävät lukkopäät ovat olleet alumiinia. Sittemmin lukkopäiden materiaaliksi on vaihdettu teräs. Teräslukoissa ongelmaa ei ole.

”Tarkkaa lukua en osaa sanoa, mutta epäilen, että niitä alumiinisia on kentällä vielä viidestä kymmeneen kappaletta. Olen jo aiemmin vaihtanut lukkoja teräspäihin niihin kärryihin, joita on tullut tänne, eli ei niitä onneksi ole liikkeellä kovin montaa. Uudemmissa kärryissä on jo valmiiksi teräspäät”, Räsänen kertoo.

Alumiinilukkopään tunnistaa siitä, että se on viisilovinen. Teräslukossa taas on seitsemän lovea, Räsänen kertoo.

”Kyseessä on lentokonealumiini, ja sen pitäisi kestää käyttöä, mutta ilmeisesti se on joissain tapauksissa taipunut, eikä sitten ole enää kestänyt takaisintaivutusta.”

Mikäli jossain vielä on USAi Arrow- tai Winner-kärryssä alumiiniset lukkopäät, valmistaja Jorma Räsänen pyytää ottamaan välittömästi yhteyttä häneen numeroon 0500-557493, jotta lukot voidaan vaihtaa teräksisiin.

Tarkennettu 11.6. klo 20:27 ajanjakso, jolloin kärryihin on valmistusvaiheessa laitettu alumiiniset lukkopäät. Elokuun 2017 jälkeen lukkopäät ovat olleet teräksiset.