Loppukilpailuun Pörnä-Pate lähtee radalta neljä. Karsinnassa hevonen teki ennätyksensä.
Loppukilpailuun Pörnä-Pate lähtee radalta neljä. Karsinnassa hevonen teki ennätyksensä.Kuva: Roosa Lindholm
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Karsintojen kakkoset Pörnä-Pate ja Unelmavävy iskussa kohti Kriteriumia

Petri Laine on Pörnä-Paten omistaja, valmentaja ja kasvattaja.
Julkaistu
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Unelmavävy
Pörnä-Pate
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