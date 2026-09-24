Karsintojen kakkoset Pörnä-Pate ja Unelmavävy iskussa kohti Kriteriumia

Pörnä-Pate taisteli omassa Kriterium-karsinnassaan keulasta voittaneen Harjan Fakiirin kupeelta kakkoseksi tuloksella 25,8a/2100 metriä.”Hevonen oli mielestäni jopa yllättävän hyvä. Jos ennen lähtöä joku olisi sanonut, että täytyy 25-alkuinen tulos mennä, en olisi uskonut. Harjan Fakiiri oli keulasta erinomainen”, Petri Laine kunnioittaa.Kriteriumin finaali tulee olemaan Pörnä-Patelle vasta sen kauden neljäs kilpailu. Karsintoihin hevonen palasi kuukauden tauolta. Loppukilpailuun se starttaa Hannu Torvisen ohjastamana radalta neljä.”Mitään syytä en keksi, miksi hevonen ei olisi finaaliin vielä hiukan parempi. Ennen karsintaa sillä käytiin vain kerran radalla, mutta kovaa ei ajettu. Jospa finaalissa ei tarvitsisi juosta jälleen keulan kupeella”, Laine sanoo..Kakkoseksi karsinnoissa sijoittui myös Iikka Nurmosen valmentama Unelmavävy, joka pääsee avaamaan loppukilpailuun ykkösradalta.”Lähdetään reippaasti matkaan, mutta katsotaan vasta sitten miten ajetaan. Karsinnassa otin ensi metrit varman päälle. Unelmavävyllä pääsee tarvittaessa liikkeelle huomattavasti reippaammin”, Nurmonen tietää.Ennen Kriteriumia Unelmavävy sijoittui Oulu Expressissä kolmanneksi, muttei tuolloin pystynyt haastamaan kärkiparia. Teivossa se juoksi taas johtavan kannassa ja tuli 23-lopetuksessa voimia tallella maaliin.”Se oli jo lämmityksessä parempi kuin Oulussa”, Nurmonen kehaisee.