Kasper Tikkala suuntasi maanantaina Teivosta kohti Petri Salmelan Bodenin tallia – "Äiti ja isä kannustivat lähtemään"

Orimattilalaisen ravivalmentaja Pasi Tikkalan poika Kasper suuntasi maanantaina Teivon ravien jälkeen junalla kohti Pohjois-Suomea, mistä matka jatkuu autolla Bodeniin Petri Salmelan tallille.”Talvella olin pari viikkoa Ruotsissa Hanna Lepistön filiaalilla töissä. Reissu innosti lähtemään uudestaan johonkin muuallekin kuin kotitallille töihin. Olen Salpauksessa hevosenhoitajakoulussa ja opintojen edistämiseksi tämäkin reissu tuli”, Kasper Tikkala kertoo.Bodenissa Tikkalan on tarkoitus työskennellä vähintään heinäkuun alkuun saakka.”Äiti (Minna Tikkala) ja isä kannustivat lähtemään Petrille töihin. Heinäkuu on minulle koulusta vapaata, mutta saatan jäädä Petrille töihin heinäkuun loppuun saakka. Katsotaan suuntaanko vielä syksyllä sitten johonkin muualle töihin”, Tikkala suunnittelee.Pasi Tikkalan valmennettavat kilpailivat Ruotsissa ahkerasti kausina 2016-2018. Kasperin osalta nuo reissut jäivät vielä välistä.”Olin niin nuori. Nyt ehkä viimeiset viisi vuotta olen ollut tallilla aktiivisesti ja halu on kova päästä tekemään hevosten kanssa töitä entistä enemmän”, Kasper Tikkala päättää.