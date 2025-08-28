Kasvattaja mittaa Dusktodawn Boogien 1-vuotiaan pikkusiskon hinnan Traverassa

Tulevana lauantaina käytävässä Traveran nettihuutokaupassa myynnissä olevien hevosten listaa selatessa silmään pistää yksi nimi. Häijään Oriasema myy yhdessä Simeone Scarpan kanssa kasvattamaansa 1-vuotiasta Suomessa syntynyttä tammavarsa Jazz Up Boogieta.Propulsionin tyttären emä on Pine Top Boogie, jonka aiempia varsoja ovat Derby-voittaja Dusktodawn Boogie sekä lähes 60 000 euroa urallaan ansainnut Everlasting Boogie. Jazz Up Boogie on emänsä seitsemäs jälkeläinen.”Olimme hiukan hämmästyneitä, kuinka vähän Jazz Up Boogie on vuotiaana kerännyt huomiota. Hirveästi ei ole puhelin soinut, joten pohdittuamme asiaa ajattelimme kokeilla sen myymistä tätä kautta”, Kati Ruusunen Häijään Oriasemalta kommentoi.Jazz Up Boogieta Ruusunen kuvailee hienon näköiseksi ja luonteiseksi varsaksi. Kesän hevonen sai viettää tammalaitumella, kunnes palasi kasvattajiensa luo viikko sitten. Ruusunen ei tässä vaiheessa paljasta, millä hinnalla kasvattajat ovat varsasta valmiita luopumaan.”Tuon sukuista ei viitsi ihan ilmaiseksi päästää käsistään tässäkään tilanteessa. Aika jännittävää odottaa mihin hinta tulee nousemaan, kun tällaista emme ole ennen kokeilleet”, Ruusunen sanoo.Ypäjän varsahuutokauppa järjestetään perjantaina 5. syyskuuta. Siellä Häijään Oriaseman kasvatteja on myyty monesti aiemmin, mutta tällä kertaa kasvattajat päätyivät kokeilemaan myyntiä Traverassa.