Jazz Up Boogie
Jazz Up Boogie on Dusktodawn Boogien pikkusisko.Kuva: Petri Olsson
Uutiset

Kasvattaja mittaa Dusktodawn Boogien 1-vuotiaan pikkusiskon hinnan Traverassa

Kati Ruusunen kertoo odottavansa jännityksellä millaisiin lukemiin Jazz Up Boogien hinta tulee kohoamaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Kati Ruusunen
Dusktodawn Boogie
Jazz Up Boogie
Travera

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi